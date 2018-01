Detroit Auto Show (NAIAS) 2018: Tops und Flops — 16.01.2018 Tops und Flops in Detroit VW Jetta, Ford Mustang Bullitt, Ford Ranger, Mercedes G-Klasse: Hier bewerten die AUTO BILD-Redakteure rein subjektiv die Auto-Neuheiten in Detroit!

ie AUTO BILD-Redakteure starten mit ihrer ganz persnlichen Meinung ins Autojahr 2018: Denn was die Hersteller auf der NAIAS in Detroit auf die Bhne rollen, sorgt nicht nur fr, sondern auch fr. In der Bildergalerie nehmen wir Sie mit auf einen subjektiven Messerundgang und zeigen unsere, ganz subjektiv. Ford Mustang Bullitt, VW Jetta, Mercedes G-Klasse und noch mehr Kandidaten bekommen ihr Fett ab. Sagen Sie nachher nicht, wir htten Sie nicht gewarnt!