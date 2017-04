Deutschlands beste Autofahrer 2017

Deutschlands beste Autofahrer (kurz DBA) ist Europas größte Fahrsicherheits-Aktion. Bereits zum 29. Mal tourt AUTO BILD mit seinen Partnern unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers durch das Land und sucht Deutschlands beste Autofahrer. Wie bereits im Vorjahr finden zwei Wettbewerbe statt – einer für Damen, einer für Herren. Alles weitere, was Sie zur Aktion wissen müssen, erklären wir Ihnen hier.





Wer kann bei DBA mitmachen? Fast jeder. Voraussetzungen: Volljährigkeit, ein Führerschein, null Promille. Achtung: Es gibt in diesem Jahr eine Regeländerung. Die Sieger der Finalplätze 1–10 aus den letzten zehn Jahren dürfen zwar an einer Vorrunde teilnehmen, können sich aber nicht für das Finale qualifizieren (der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

An 25 Tagen tourt das DBA-Team durch Deutschland und sucht die besten Fahrer des Landes.

Ganz einfach: vor Ort dabei sein. Wildcard sichern.Wir kommen zu Ihnen! An 25 Tagen finden Sie das DBA-Team mit seinen Instruktoren in ganz Deutschland. Die genauen Termine und Orte finden Sie in der Karte rechts und in der nachfolgenden Tabelle.