28.4.-1.5.2017, 10-18 Uhr, Friedrichshafen, Tuning World Bodensee Gewünschter Tag für Wildcard: 28. April 2017, 10 bis 18 Uhr

29. April 2017, 10 bis 18 Uhr

30. April 2017, 10 bis 18 Uhr

1. Mai 2017, 10 bis 18 Uhr

Die Teilnahme an "Deutschlands beste Autofahrer 2017" ist in Friedrichshafen natürlich kostenlos. Nur Messetickets müssen gekauft werden. Aber da­für gibt's dort auch viele Autoneuheiten zu be­wundern. Starten können Sie an den unten genannten Tagen von 10 bis 18 Uhr. Es könnte allerdings passieren, dass Sie ein wenig Schlange stehen müssen. Aber auch das lässt sich mit Glück vermei­den, denn wir verlosen für jeden der vier Friedrichshafen-Tour­neetage 60 Wildcards. Mit denen haben Sie den Vorteil sofort dran zu kommen. Für die Tuning World Bodensee erhalten die Wildcard-Ge­winner zusätzlich nochzur Messe.