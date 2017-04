Deutschlands beste Autofahrer 2017 — 12.04.2017 Jetzt Wildcard für Frankfurt sichern! Die große AUTO BILD Sicherheitsaktion geht ins 29. Jahr. Auch 2017 finden zwei Wettbewerbe statt – einer für Damen, einer für Herren. Einer der drei Vorrundenorte ist die IAA Pkw Frankfurt, 14. bis 24. September 2017!

D

denn wir verlosen für jeden der elf IAA-Tour­neetage 60 Wildcards. Mit denen haben Sie den Vorteil sofort dran zu kommen.

14.-24.8.2017, 10-19 Uhr, Frankfurt a. M., IAA Pkw Frankfurt Gewünschter Tag für Wildcard: 14. September 2017, 10 bis 19 Uhr

15. September 2017, 10 bis 19 Uhr

16. September 2017, 10 bis 19 Uhr

17. September 2017, 10 bis 19 Uhr

18. September 2017, 10 bis 19 Uhr

19. September 2017, 10 bis 19 Uhr

20. September 2017, 10 bis 19 Uhr

21. September 2017, 10 bis 19 Uhr

22. September 2017, 10 bis 19 Uhr

23. September 2017, 10 bis 19 Uhr

24. September 2017, 10 bis 19 Uhr

Sichern Sie sich mit etwas Glück eine Wildcard

Sichern Sie sich jetzt Ihre Wildcard für Frankfurt, IAA PKW Frankfurt, 14. bis 24. September 2017.

An jedem Tag ermitteln wir einen Tagessieger und eine Tagessiegerin, die sich direkt für das Finale am 23. Oktober 2017 in Berlin qualifizieren. Es gibt nur zwei Startbedingungen: Pkw-Führerschein und 0,0 Promille. Beides wird vorher geprüft.



Achtung: Es gibt in diesem Jahr eine Regeländerung. Die Sieger der Finalplätze 1–10 aus den letzten zehn Jahren dürfen zwar an einer Vorrunde teilnehmen, können sich aber nicht für das Finale qualifizieren (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Es gibt in diesem Jahr eine Regeländerung. Die Sieger der Finalplätze 1–10 aus den letzten zehn Jahren dürfen zwar an einer Vorrunde teilnehmen, können sich aber nicht für das Finale qualifizieren (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Vorher Üben ist erlaubt , teil­nehmen kann jeder aber nur einmal. Des­halb nützt es nichts, von Ort zu Ort zu tin­geln. Sie haben also die Wahl –

entweder auf gut Glück zur Vorrunde kommen oder sich einen Wunschtag aussuchen und hier um eine Wildcard bewerben. Neben den beiden Tagesiegern winken auch den Zweit- bis Viertplatzierten der Vorrundentage Preise: Ein Gutschein für eine AvD-Jahresmitgliedschaft plus Service-Gutschein des Kfz-Gewerbes (2x 2. Platz), ein Gutschein für eine AvD-Jahresmitgliedschaft plus Bridgestone-Tasche (2x 3. Platz) und eine AvD-Jahresmitgliedschaft (2x 4. Platz).

Bewerbungsschluss ist der 17. August 2017

Sichern Sie sich jetzt Ihre Wildcard für diese Termine Ort, Location Datum Zeit Friedrichshafen, Tuning World Bodensee 28. April bis 1. Mai 2017 10 bis 18 Uhr Soltau, Heide Park Soltau 13. bis 22. Juni 2017 10 bis 18 Uhr Frankfurt am Main, IAA PKW Frankfurt 14. bis 24. September 2017 9 bis 19 Uhr

für Gewinnspiele auf autobild.de. Mitarbeiter der

Axel Springer Konzerns und der Partnerfirmen dürfen nicht teilnehmen. Ausgeschlossen sind außerdem Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben. Teilnahme ab 18 Jahren.



Partner 2017

ie Teilnahme an "Deutschlands beste Autofahrer 2017" ist in Frankfurt natürlich kostenlos. Nur Messetickets müssen gekauft werden. Aber da­für gibt's dort auch viele Autoneuheiten zu be­wundern. Starten können Sie an den unten genannten Tagen von 9 bis 19 Uhr. Es könnte allerdings passieren, dass Sie ein wenig Schlange stehen müssen. Aber auch das lässt sich mit Glück vermei­den,Zusätzlich erhalten die Wildcard-Ge­winner nochzur IAA PKW Frankfurt.