Deutschlands beste Autofahrer 2017 — 12.04.2017 An diesen Terminen können Sie mitmachen Bereits zum 29. Mal tourt AUTO BILD durch ganz Deutschland und sucht Deutschlands beste Autofahrer. Wie Sie sich für den Wettbewerb anmelden können, lesen Sie hier.

An 25 Tagen tourt das DBA-Team durch Deutschland und sucht die besten Fahrer des Landes.



Partner 2017

Die Teilnahme an "Deutschlands beste Autofahrer 2017" ist selbstverständlich auch in diesem Jahr kostenlos. Alles was Sie tun müssen, um an der Aktion teilzunehmen, ist, an einem der 25 Vorrundentage vorbeizukommen. Keine Lust in der Schlange zu stehen? AUTO BILD verlost pro Vorrundentag 60 Wildcards.Das klingt gut? Suchen Sie sich einfach in der nachfolgenden Tabelle Ihren Wunschort aus, dann Ihren Wunschtag und gehören Sie mit etwas Glück zu unseren Wildcard-Gewinnern.