Deutschlands beste Autofahrer (kurz DBA) ist Europas größte Fahrsicherheits-Aktion und feiert in diesem Jahr Jubiläum! Bereits zum 30. Mal tourt AUTO BILD mit seinen Partnern unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers durchs ganze Land und sucht Deutschlands beste Autofahrer. Wie bereits im Vorjahr finden zwei Wettbewerbe statt – einer für Damen, einer für Herren.

In diesem Jahr neu: das Bundesländer-Battle. Wir wollen rausfinden in welchem Bundesland die wahren Meister hinterm Lenkrad leben. Jeder, der mitmacht nimmt daher für das Bundesland teil, in dem er (laut Personalausweis) wohnt. Am Ende von jedem der 25 Vorrundentage könnt ihr online im DBA-Ranking verfolgen, auf welchem Bestenlisten-Platz ihr euch gerade befindet und von welchem Bundesland aktuell die wenigsten und meisten Fehlerpunkte gesammelt wurden. Die Frau und der Mann, die am Ende aller Vorrunden auf Platz 1 ihres Bundeslandes sind und die wenigsten Fehlerpunkte hatten, fahren im Oktober zum großen Finale nach Berlin. Dort kämpfen sie dann gegen die jeweils 15 anderen Bundesländerbesten ihres Geschlechts um Titel, Preise und Trophäe.

Wer kann bei DBA mitmachen? Fast jeder. Voraussetzungen: Volljährigkeit, ein Führerschein, null Promille. Achtung: Es gibt folgende Besonderheit. Die Sieger der Finalplätze 1–10 aus den letzten zehn Jahren dürfen zwar an einer Vorrunde teilnehmen, können sich aber nicht für das Finale qualifizieren (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Zusätzlich gilt der Hinweis, dass jeder Teilnehmer für das Bundesland mitmacht, dass im Personalausweis als fester Wohnsitz aufgeführt ist. Ist er nach Beendigung aller Vorrunden der bzw. die Beste seines Bundeslandes, zieht er ins Finale ein.



Gegen lange Wartezeiten: Sichert euch jetzt eine Wildcard!

Was muss ich tun, um bei DBA teilzunehmen? Ganz einfach: vor Ort dabei sein. An 25 Tagen tourt das DBA-Team durch Deutschland und sucht die besten Fahrer des Landes. Stattion 1 ist die Tuning World Bodensee. sichern.



Wann und wo finden die Vorrundentage statt? Wir kommen zu euch! An 25 Tagen findet ihr das DBA-Team mit seinen Instruktoren in ganz Deutschland. Der erste Termin ist die Tuning World Bodensee in Friedrichshafen (10. - 13. Mai). Die weiteren Vorrundentermine und -orte werden noch bekanntgegeben.