"Natürlich macht es mich stolz, für mein Bundesland anzutreten!" Sandra Mikoschek (19) kommt aus Ulm in Baden-Württemberg. "Und dass man einen Mitsubishi Eclipse Cross gewinnen kann, ist noch ein zusätzlicher Ansporn mitzumachen." Willkommen auf der Tuning World Bodensee in Friedrichshafen. Neben wummernden Bässen, qualmenden Reifen und heißen Grid Girls ist hier auch die Fahrsicherheitsaktion "Deutschlands beste Autofahrer" (kurz: DBA) für vier Tage zu Gast.

Mehr als 20 Fehlerpunkte dürfen es nicht sein

Nach dem obligatorischen Alkoholtest geht es für die junge Ulmerin gleich zur Theorieprüfung. Dabei kommt sie erst mal ins Grübeln. Wie war das noch mal mit dem Parken vor dem Bahnübergang? Die Führerscheinprüfung ist noch nicht lange her, und trotzdem schon so viel vergessen? Leider endet das Abenteuer DBA für Sandra hier schon: Statt der erlaubten 20 Fehlerpunkte hat sie ein paar mehr. "Hätte ich mich wohl doch besser vorbereiten müssen." Leider ausgeschieden. Nächstes Jahr will sie wieder an den Start gehen.

Connectivity und einparken kann Marvin

Das eigene Handy muss mit dem Mitsubishi Space Star gekoppelt werden.

Sensibler Umgang mit Gas und Kupplung

Übung vier geht ihm nicht so leicht von den Füßen. Im handgeschalteten Eclipse Cross muss er sensibel mit Gas und Kupplung umgehen, um ohne elektronische Helfer auf rutschigem Untergrund ideal zu beschleunigen. Am Ende reicht’s bei ihm leider nur für Platz 53 in seinem Bundesland Baden-Württemberg. Das aktuelle Ranking findet Ihr hier

Die zweite Station von DBA auf der CEBIT

Die zweite Vorrunde von "Deutschlands beste Autofahrer 2018" findet vom 12. bis 15. Juni 2018 auf der CEBIT in Hannover statt. Von Dienstag bis Donnerstag könnt ihr zwischen 10 und 18 Uhr (am Freitag von 10 bis 17 Uhr) beweisen, was ihr am Steuer draufhabt. Achtung: Es könnte passieren, dass ihr ein wenig anstehen müsst. Mit etwas Glück lässt sich das aber vermeiden: Denn wir verlosen für jeden der vier CEBIT-Tour­neetage zehn Wildcards! Damit kommt ihr sofort dran und habt freien Eintritt aufs Messegelände. ! Damit kommt ihr sofort dran und habtaufs Messegelände.

Neben den fahrerischen Übungen gehört eine Theorieprüfung zu den Aufgaben der Vorrundentage. im Oktober zum großen Finale nach Berlin. Dort kämpfen dann die 16 Besten ihres Geschlechts gegeneinander. Du willst dabei sein? Es gibt nur drei Startbedingungen: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, einen Pkw-Führerschein besitzen und mit 0,0 Promille an den Start gehen. Alles wird im Vorfeld der Veranstaltung überprüft!

Achtung: Die Sieger der Finalplätze 1 bis 10 aus den vergangenen zehn Jahren dürfen zwar an einer Vorrunde teilnehmen, können sich aber nicht für das Finale qualifizieren (der Rechtsweg ist ausgeschlossen). Bewerbungsschluss ist der 7. Juni 2018.



Vorher üben ist erlaubt , teil­nehmen kann jeder, aber nur einmal. Des­halb nützt es nichts, von Ort zu Ort zu tin­geln. Ihr habt also die Wahl: entweder auf gut Glück zur Vorrunde kommen oder sich einen Wunschtag aussuchen und hier um eine Wildcard bewerben.