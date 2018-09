Letzter Vorentscheid im Heide-Park Soltau bei Deutschlands beste Autofahrer. Diesmal am Start bei Europas größter Fahrsicherheits-Aktion: die Freunde Sebastian und Mike.

Ein Sonntag in Soltau. Eigentlich wollen sich Mike und Sebastian nur einen netten Tag im Heide-Park machen. Mit der Wildwasserbahn oder dem "Grotten­blitz" fahren. Und nun das. Als sie am Stand von "Deutschlands beste Autofah­rer" stoppen, ist ihnen klar: Achter­bahn fahren kann jeder. Deutsch­lands bester Autofahrer werden nur einer. Wer hier vorbeikommt, kann direkt mitmachen. Ohne Anmel­dung, nur zwei Voraussetzungen müssen die Kandidaten mitbringen: nüchtern sein und einen Führer­schein haben. Vor dem großen Finale im Oktober treten Mike und Sebastian hier erst einmal gegeneinander an.

Da fährt nicht nur die Achterbahn Achterbahn

Duell Nummer eins: Theorie

Die zwei Freunde Mike Moran (25) und Sebastian Benedeus (26) ziehen ins Duell. Duell Nummer eins startet im Zelt, in dem der Schweige­fuchs re­giert. Die Jungs müssen auf Tablets 30 Fahrschulfragen beant­worten. Abgucken? Bringt nix! Die Fragen spuckt der Zufallsge­nerator aus. Und so bekommt jeder einen anderen Testbogen. Außerdem wacht Prü­fer Heinrich Wolff (64) streng über die Probanden. Am Schluss hat Mike die Nase vorn und geht mit 5:14 Fehlerpunkten als Sieger aus dem Zelt. Erster Zwischenstand: 1:0 für Maik.

Duell Nummer zwei: Connectivity

Wer als Erster per Kabel sein Handy koppelt, Navi-Ziel und Anruf tätigt, hat gewonnen. Rein in den Mitsubishi Space Star – und los geht’s. Sebastian schafft die beiden Aufgaben in 55 Sekunden. Mike vertüddelt sich, braucht dafür länger, das ist der Ausgleich für Sebastian! Zwischenstand 1:1.

Duell Nummer drei: Einparken

Beim Einparken geht es um eine Mischung aus Geschwindigkeit und Raumgefühl. Wer mit seinem Auto die Pylonen berührt, ist raus!

Duell Nummer vier: Rutschbahn

Hier geht’s darum, mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit durchzukommen. Achtung, Wildwasserbahn: Auf nasser Folienstrecke drehen schnell mal die Räder durch.

Sebastian nimmt Platz. Er schliddert mit gaaanz genau 19,98 km/h Spitzentempo über das Nass. Na komm, da geht sicherlich noch mehr! Siehe da: Mike schafft 24,94 km/h.

Ausgleich und Endstand