Sie parken jedes Sieben-Meter-Mobil blind ein und wissen alles, was es über Reisemobile zu wissen gibt? Dann beweisen Sie Ihr Können bei "Deutschlands beste Reisemobilisten"! Unser Wettbewerb um die besten Reisemobilisten der Republik geht in die zweite Runde.

Millimetergenau soll der Testwagen gerade stehen. Keine leichte Aufgabe mit Zeitdruck im Nacken.

Wie im letzten Jahr müssen sich alle Teilnehmer in vier Disziplinen bewähren: Nach unserem kniffligen Theorietest rund um die Themen Reisemobil, Verkehr, Camping und Fahrsicherheit geht es in den anspruchsvollen Parcours, der nicht nur fahrerisches Können verlangt, sondern vor allem viel Fingerspitzengefühl. Auch nicht ganz ohne: unsere zwei letzten Prüfungen, in denen die Kandidaten das Wohnmobil nach Augenmaß nivellieren und nach Gefühl beladen müssen. Bei allen Aufgaben zählt außerdem die beste Zeit. Für Sie klingen unsere Aufgaben nach Urlaubs-Alltag? Dann kommen Sie zu einer der drei Vorrunden in Lindau am Bodensee (Baden-Württemberg), Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) und Wietzendorf (Niedersachsen) und zeigen uns, dass Sie Deutschlands fähigster Camper sind! Teilnehmen darf jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und einen gültigen Führerschein besitzt. Teilnehmer, die im letzten Jahr die Plätze eins bis drei belegten, sind zu den Vorrunden herzlich willkommen, können sich aber nicht erneut für das Finale qualifizieren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, kommen Sie einfach vorbei!