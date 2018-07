Nach dem Erfolg aus dem letzten Jahr startet die Aktion "Deutschlands beste Reisemobilisten" in eine neue Runde! Bei drei Vorentscheidungsrunden können Sie sich für das große Finale auf der CMT 2019 in Stuttgart qualifizieren.

Die Teilnahme an "Deutschlands beste Reisemobilisten" ist selbstverständlich auch in diesem Jahr kostenlos. Alles was Sie tun müssen, um an der Aktion teilzunehmen, ist, an einem der Vorrundentage vorbeizukommen. Nach einem Alkoholtest und einer Theorie-Fragerunde geht es ab hinters Lenkrad und bei verschiedenen Praxisübungen können Sie zeigen, dass Sie einer der besten Reisemobilisten Deutschlands sind. Wo genau Sie hinkommen müssen, erfahren Sie hier!

14. – 15.07.2018 Campingpark Gitzenweiler Hof, 9:00 – 18:00 Uhr



Gitzenweiler Hof, Gitzenweiler 88, 88131 Lindau (Bodensee). Weitere Informationen zum Gitzenweiler Hof finden Sie unter www.gitzenweiler-hof.de. Idyllisch zwischen Westallgäu und Bodensee liegt der mehrfach prämierte Campingplatz Gitzenweiler Hof. Mit über 100 Veranstaltungen und mehr als 1000 Aktionen pro Jahr ist auf dem Platz immer was los. Auf dem 14 Hektar großen Gelände gibt es drei Restaurants, 350 Stellplätze für Touristencamper, 320 Jahrescamper-Plätze, beheiztes Freibad, Vermietstation für Fahrräder, Supermarkt mit Brötchenservice, Naturspielplatz mit Feuerstelle, Streichelzoo, Angelteich und noch vieles mehr.

25. – 26.08.2018 – Caravan Salon Düsseldorf, 10:00 – 18:00 Uhr



Unter www.caravan-salon.de erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu Öffnungszeiten, Preisen und Anreise. Seit der ersten Messe 1962 entwickelte sich der Caravan Salon zur weltgrößten Messe für Reisemobile und Caravans. Jährlich gibt es neue Besucherrekorde. An neun Messetagen präsentieren sich alle großen und kleinen Reisemobil- und Caravanhersteller, sowie der Zubehörhandel. Ein zusätzliches Angebot ist die Starterwelt, die sich markenneutral an Campinganfänger wendet. Ab dem 13. Juli können Sie sich unter www.autobild.de/dbr für eine Wildcard mit freiem Eintritt für den Caravan Salon bewerben.

03. – 04.10.2018 – Südsee Camp Wietzendorf, 9:00 – 18:00 Uhr