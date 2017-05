Deutschlands beste Werkstätten 2017/2018 — 18.05.2017 Gesucht: Die 1000 besten Werkstätten Eine gute Werkstatt ist Gold wert. Daher ruft AUTO BILD alle Leser auf, die besten Werkstätten Deutschlands zu wählen. Machen Sie mit und helfen Sie uns, die besten Schrauber zu finden!

Reparaturen, Reifenwechsel oder Inspektion – hin und wieder muss das eigene Auto in die Werkstatt. Doch welche ist die richtige? Wer die Wahl hat, hat die Qual, denn mit circa 38.000 Kfz-Werkstätten ist das Angebot in Deutschland riesig. Einen guten Schrauber zu kennen, ist also Gold wert. Auch dieses Jahr wollen wir erneut die besten Werkstätten ausfindig machen. Hier kommen Sie ins Spiel, liebe Leser. Wir benötigen Ihren reichen Erfahrungsschatz mit den Arbeitsleistungen Ihrer Werkstatt. Wie schätzen Sie den Service ein? Ist die Arbeitsqualität in Ordnung? Stimmt der Preis?



Eine gemeinsame Aktion von Statista und AUTO BILD



Dieses Siegel garantiert: Die Werkstatt gehört zu den 1000 besten Deutschlands, wurde von Kunden und Kollegen als eine der Top-Adressen bewertet.

Bis Ende Juni haben Sie die Möglichkeit, uns online Ihren Schrauber-Geheimtipp zu verraten. Darüber hinaus werden etwa 12.000 Werkstattkunden direkt angeschrieben und rund 20.000 Werkstätten gebeten, einen Kollegen zu empfehlen. Gemeinsam mit den Profis von Statista, einem führenden unabhängigen Marktforschungsinstitut, werten wir alle Antworten sorgfältig aus, um die 1000 Werkstätten mit den besten Bewertungen und meisten Empfehlungen zu ermitteln.

Helfen Sie, die besten Schrauber Deutschlands zu finden!

Sie, die Kunden und auch Schrauber sind gefragt, um die 1000 besten Werkstätten in unserem Land ausfindig zu machen:





Sie kennen eine empfehlenswerte Werkstatt?

Dann bitte hier entlang:

Wer an der Befragung teilnimmt, kann einen von fünf Kunzer-Steck-Schlüsselkästen gewinnen. 2. Juli 2017 laufen, im Anschluss ausgewertet und die Ergebnisse dann in Ihrer AUTO BILD präsentiert.





So funktioniert die Umfrage:

