Deutschlands günstigste E-Autos — 13.10.2017 Sieben Elektro-Schnäppchen Elektroautos müssen keine Unsummen kosten, erst recht nicht mit Umweltbonus. AUTO BILD zeigt die sieben günstigsten E-Autos Deutschlands – mit und ohne Kaufprämie!

s muss nicht immer Tesla sein. Neben den (teuren) Vorzeige-Stromern wie Model S und Model X aus den USA hat Deutschlands Elektromobilität inzwischen eine Vielzahl an E-Autos zu bieten. Zwar kämpfen die Stromer hierzulande noch immer mit vielen Problemen, etwa mit bescheidener Reichweite bei mangelnder Lade-Infrastruktur. Immerhin bringt die Kaufprämie für Elektro- und Hybridautos den Markt so langsam in Schwung. Vor allem die wachsende Dieselskepsis lenkt den Blick mehr und mehr in Richtung alternativer Antriebe. AUTO BILD zeigt, für welchen rein elektrischen Neuwagen keine Unsummen fällig werden.