Die Autos von US-Präsident Donald Trump — 20.01.2017 Was bei Trump in der Garage steht US-Präsident Donald Trump verspricht einen Wirtschaftskurs zu Gunsten der USA. Privat zeigte der Milliardär bisher eine Vorliebe für Wagen aus Europa. Hier sind seine Autos!

Der künftige US-Präsident Trump droht der deutschen Autoindustrie mit Strafzöllen.

"Wo sind die Chevrolets in Deutschland"

"USA müssen bessere Autos bauen"



Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen! AKTION: 20 €-Amazon-Gutschein bei jedem Abschluss bis zum 31.10.2016

Mit dem Versprechen, die USA bei allen Sachentscheidungen an die erste Stelle zu rücken, hat US-Präsident Donald Trump am Freitag (20. Januar 2017) sein Amt übernommen. Damit verband er eine Kampfansage an ausländische Firmen: Sie seien durch die bisherige schwache Politik reich geworden seien. Dies wolle er ab sofort ändern. Ab nun gelte: "Kauft amerikanisch und stellt Amerikaner ein".Schon eine Woche vor der Inauguration schickte der jetzt mächtigste Mann der Welt in einem Interview mit "BILD" eine unverblümte Warnung an BMW . Wenn der Hersteller Autos von Mexiko aus in andere Länder verkaufen wolle, sei das in Ordnung. Aber beim Export in die USA drohten Strafzölle. Wörtlich sagte er: "Ich liebe Mexiko, ich mag den Präsidenten, ich mag alle Leute - aber ich würde BMW sagen, wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen." Trump wird am Freitag (20. Januar 2017) in Washington vereidigt. Trump legte den Bayern nahe, die für 2019 in Mexiko geplante Fabrik doch in den USA zu bauen.Deutschland sei ein großartiges Land, sagte Trump, ein Herstellerland. Er fügte aber hinzu: "Tatsache ist, dass Ihr den USA gegenüber sehr unfair wart. Es besteht keine Gegenseitigkeit." Trump sagte, in der 5th Avenue in New York habe jeder einen Mercedes vor der Tür stehen. Aber: "Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine, man sieht dort drüben gar nichts, es ist eine Einbahnstraße." Unberücksichtigt lässt Trump bei seiner Einschätzung, dass sich die GM-Tochter Chevrolet bereits 2013 aus freien Stücken vom europäischen Markt zurückgezogen hat, und hierzulande mit der Marke Opel stark vertreten ist. Privat aber scheint der Milliardär eine Vorliebe für britische und auch deutsche Autos zu hegen. Zum Beispiel für einen Mercedes SLR McLaren aus dem Jahr 2003. Auch einen Rolls-Royce Phantom soll der Milliardär besitzen. Die britische Nobelmarke hat es ihm offenbar angetan, Trump steht im Ruf , Markenfan zu sein. Neben der rund 400.000 Euro teuren Luxuslimo steht wohl auch ein 1956er Silver Cloud in seiner Garage. Das Problem: Hier schweigt der sonst so mitteilungs- und zeigefreudige Milliardär, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse über seine Autos.Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ging auf die Forderung nach mehr US-gefertigten Autos in Deutschland ein. Auf die Frage, wie die Amerikaner mehr Autos in Deutschland verkaufen könnten, sagte Gabriel, ebenfalls via BILD: "Dafür müssen die USA bessere Autos bauen". Er warnte Trump vor Strafzöllen: "Die amerikanische Autoindustrie wird dadurch schlechter, schwächer und teurer."