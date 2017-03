Die besten Marken aller Klassen 2017 — 31.03.2017 Stimmt das Image? Teil zwei der großen AUTO BILD-Umfrage: Diesmal geht es um Marken, mit denen Autofahrer täglich zu tun haben. Das sind die Ergebnisse der großen Leserwahl!

W

er Auto fährt, geht auch tanken , wechselt die Reifen , füllt Öl nach, hört seine Lieblingssongs am Steuer und sucht sich die beste Versicherung aus. Autofahrer entwickeln schon nach kurzer Zeit ein feines Gefühl dafür, bei welcher Marke sie am besten aufgehoben sind. Wo der Service freundlich und kompetent ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt oder einfach die Qualität überzeugt. In unserer Studie "Die besten Marken in allen Klassen" haben unsere Leser ihre 24 Favoriten rund ums Automobil gekürt. Eine Expertenwahl. Denn wer sollte besser das Image einer Marken prägen als die Kunden selbst? Welche Marken das Vertrauen der AUTO BILD-Leser genießen, erfahren Sie in der Bildergalerie