Die besten Marken aller Klassen 2018

Vergessen, vergeben, verzeihen. Drücken wir es positiv aus: Deutsche Autokäufer sind nicht nachtragend. Wurde VW im vergangenen Jahr für seine Diesel-Betrügereien noch brutal abgewatscht, stehen die Wolfsburger heute wieder blendend da. Verkäufe auf Rekordniveau, Umsätze im Milliardenbereich. Auch das Ergebnis unserer aktuellen Studie zum Image der Hersteller bestätigt, dass die Deutschen wieder bereit sind, VW in ihr Autofahrer-Herz zu schließen. 51 Prozent aller Befragten können sich aktuell vorstellen, einen VW zu kaufen. Das sind 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit gehört VW zu den großen Gewinnern unserer Studie. Den größten Sprung aber verzeichnet Volvo (6,9 Prozent Zuwachs). Die Schweden machen aktuell offensichtlich vieles richtig. Im Gegensatz zu Opel. Die Rüsselsheimer leiden massiv unter der Übernahme von Peugeot und verlieren 4,1 Prozent an Käuferpotenzial – mehr als jede andere Marke. Insgesamt 38 Marken stellten sich dem kritischen Urteil unserer Leser, die sich im Durchschnitt 36 Minuten Zeit für die Beantwortung der Fragen nahmen. Trends zeichnen sich klar ab. So beabsichtigt nur noch jeder Dritte, sich in naher Zukunft einen Diesel zu kaufen, aber der Appetit aufs Elektroauto ist noch nicht wirklich geweckt. Und: Die Markentreue nimmt erneut ab. Wer heute vor einem Autokauf steht, hat 7,4 Marken in der engeren Auswahl – im letzten Jahr waren es noch 6,8. Wichtigste Kaufargumente bleiben mit Abstand Zuverlässigkeit, Verarbeitung und Design. Hier verzeihen die deutschen Autokäufer keine Fehler.

Eine Übersicht über die Lieblinge der Nation sehen Sie in der nachfolgenden Bildergalerie: