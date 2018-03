Die besten Marken aller Klassen 2018: Teil 2 — 29.03.2018 Denen vertrauen unsere Leser Tanken, reparieren, versichern – wer hat das beste Image bei den Marken, mit denen Autofahrer täglich zu tun haben? Das sind die Ergebnisse der großen Leserwahl!

D

Die besten Marken Umfrage: Diesen Marken vertrauen unsere Leser Zur Galerie

Tomas Hirschberger Fazit Wenn wir vom Image reden, meinen wir den Ruf einer Marke. Den muss man sich erarbeiten und immer wieder bestätigen. Wer seine Kunden foppt, bekommt die Quittung. Dafür ist die Konkurrenz zu groß. Schon deshalb ist es kein Zufall, dass bei unserer Leserbefragung seit Jahren einige Marken ein Abonnement auf Spitzenplätze haben. Qualität ist keine Momentaufnahme.



er Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Autofahrer erst recht. Er tankt in der Regel dort, wo er den freundlichsten Service oder die günstigsten Preise bekommt. Er zieht Reifen auf, von denen er überzeugt ist, weil sie die höchste Qualität oder die beste Performance versprechen, und er vertraut dem Online-Händler, der ihn bislang nie im Stich gelassen hat. Was Marken angeht, ist der Kunde eine treue Seele: Wenn er nicht enttäuscht wird, hat er auch wenig Grund zum Wechseln. Das bestätigt auch unsere aktuelle Imagestudie "Die besten Marken in allen Klassen", in die ausschließlich Erfahrungen unserer Leser einfließen. Das Ergebnis ist im Prinzip ein Spiegelbild von 2017: Die meisten Hersteller haben das in sie gesteckte Vertrauen bestätigt und wiederholen ihr Vorjahresergebnis. Die Studie zeigt, dass ein gut gepflegtes Markenimage Gold wert ist. Wer in seine Marke investiert, Kunden ernst nimmt und Versprechen einlöst, wird dafür belohnt. Welche Marken das Vertrauen der AUTO BILD-Leser genießen, erfahren Sie in der Bildergalerie