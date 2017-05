Die heißesten Kalender-Girls: Best-of — 31.05.2017 Der nackte Wahnsinn Für Autokalender werden die attraktivsten Frauen abgelichtet. AUTO BILD hat die heißesten Highlights der vergangenen Jahre zusammengetragen!

# 10 Sexy-Kalender für 2017 1. Jungbauernträume 2017 Wandkalender 2. schlepper-KALENDER 2017 Traktoren & sexy Girls: Werkstattkalender 3. Erotischer Landmaschinenkalender 2017 4. Bikes & Girls 2017 Sexy Frauen und heiße Motorräder, Erotikkalender 5. Girls & Bikes 2017 Wandkalender Fotos 6. Bikes and Babes Motorräder und Mädchen (Monatskalender) 7. Girls & legendary US-Cars 2017 Wochenkalender 8. US Car Classics 2017 Klassische amerikanische Autos und PinUp Girls 9. Girls and Cars (Wall Calendar 2017) Shots of Girls and Cars 10. IFA Erotica Der offizielle IFA Fahrzeuge Erotik Kalender 2017

s gibt Autokalender , die mit Warnhinweisen wie "Nur innen im Kühlschrank aufhängen" oder "Unbedingt kühl lagern" bestückt werden sollten – weil die Girls so verdammt attraktiv und die Bilder so unglaublich heiß sind! AUTO BILD hat das Archiv durchgesehen und genau diese Fotos aus den vergangenen Jahren zusammengetragen. Von Liqui Moly bis Hot 'n Schrott, von Carsystem bis SWD Pin-up. Zum Durchklicken und Genießen. Also holen Sie sich am besten ein kaltes Getränk, und schon kann es losgehen!