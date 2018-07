Die stärksten Zuschauerautos in Goodwood (2018)

D

as Festival of Speed in Goodwood ist eines der wichtigsten Auto-Events des Jahres. Exoten, Rennfahrzeuge, Klassiker, Prototypen und automobile Neuheiten donnern ein verlängertes Wochenende durch den Garten des Duke of Richmond und Gordon. Und nicht nur auf der Bergrennstrecke und den Ausstellungsflächen wird jedes PS gefeiert. Auch der Zuschauerparkplatz ist einen Rundgang wert, denn hier parken Besucherautos, die in irrwitzige Leistungsregionen vorstoßen.