Diesel-Abgasreinigung: 5 Fakten — 16.03.2018 Weniger Diesel-Abgase auf Knopfdruck Software-Spezialist Carly will Diesel mit "aktiver Emissionsteuerung" sauber machen. Theoretisch bedeutet das: Knöpfchen drücken und ab in die Fahrverbotszone.

: Carly ist spezialisiert auf Softwareanwendungen, die über die OBD-Schnittstelle bestimmte Daten von Autos auslesen oder steuern. Die neueste Entwicklung soll auf diesem Weg die Abgasreinigung von Dieseln verbessern.: Die "aktive Emissionssteuerung" erhöht bei Bedarf die Abgasrückführungsrate. Das senkt den NOx-Ausstoß . Weil die Funktion nicht immer aktiv ist, soll es Nachteile wie Verkokung des AGR-Ventils oder Zusetzen des Rußpartikelfilters nicht geben.: Im Serieneinsatz könnte sich das System zum Beispiel automatisch per GPS-Steuerung in Fahrverbotszonen aktivieren.: Zurzeit gelten Funktionen, die die Abgasreinigung unter normalen Bedingungen deaktivieren, als Defeat Device, sind damit also möglicherweise illegale Abschalteinrichtungen . Ob es für Carlys Emissionsteuerung eine Zulassung gäbe, ist fraglich.: Carly spricht von 50 Euro pro Auto. Zum Vergleich: Hersteller veranschlagen bis zu 500 Euro für ihre Software-Updates.