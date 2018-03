Diesel-Fahrverbote und Umweltzonen: App, Karten, Infos — 12.03.2018 Neue App hilft bei Fahrverboten Diesel-Fahrverbote in Deutschland – welche Autos dürfen wo genau nicht unterwegs sein? Eine neue App will ihren Nutzern diese Infos liefern.

n Zeiten von Umweltzonen und Fahrverboten wächst die Unsicherheit unter den Autofahrern: Welche Autos dürfen wo genau nicht unterwegs sein? Stuttgart zum Beispiel will noch 2018 Autos unterhalb der Euro-5-Norm vom Verkehr ausschließen, in Hamburg dürfen bereits zwei Straßenabschnitte nicht mehr befahren werden (ein Verbot gilt jedoch nur für Lkw ). Um Klarheit zu schaffen, hat das Infoportal Green Zones eine App entwickelt, die solche Informationen zusammenfasst und in Karten anzeigt. Die Green-Zones-App kann hier für iOs- und für Android-Geräte heruntergeladen werden.