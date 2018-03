Diesel: Gebrauchtwagen-Preise — 05.03.2018 So viel billiger werden Diesel-Autos Die Preise für gebrauchte Dieselautos sinken bereits. Nun drücken die angekündigten Fahrverbote sie weiter. Sogar bei neuen Dieseln droht eine Rabattschlacht. So viel billiger werden Diesel!

Wer im Frühjahr 2018 seinen gebrauchten Diesel unterhalb der als sauber geltenden Euro-6-Norm verkaufen möchte, auf den kommen Probleme zu. Denn die Preise sinken. Durch den VW-Abgasskandal und nun erst recht durch erlaubte Fahrverbote in Innenstädten wegen zu hoher Stickoxid-Belastung der Luft verlieren ältere Selbstzünder immer mehr an Vertrauen und damit an Wert. Der Wertverlust werde bis zu 15 Prozent erreichen, schätzt beispielsweise das Kraftfahrzeuggewerbe im Südwesten die Lage nach dem BVerwG-Urteil vom Februar 2018 ein. Ein Mitarbeiter eines Volumen-Gebrauchtwagenhändlers aus Norddeutschland bestätigte inoffiziell Zahlen in dieser Größenordnung oder zumindest leicht darunter: "Die Leute sind schon nervöser geworden. Andererseits ist der Anteil unserer verkauften Diesel immer noch sehr hoch. Kleinere Händler trifft es wahrscheinlich härter." Allerdings müsse man auch Unterschiede machen zwischen Stadt- und Landbevölkerung: "Manchen zweifelnden Kunden frage ich dann, wie oft er denn schon in Hamburg oder Stuttgart war."Nach Zahlen der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) lagen die Restwerte dreijähriger Diesel-Gebrauchtwagen (also überwiegend mit Euro 5) im Dezember 2017 nur noch bei 52,6 Prozent des einstigen Listenneupreises. Das waren 3,4 Prozentpunkte weniger als im vergleichbaren Vorjahresmonat – obwohl das Urteil zu Fahrverboten noch ausstand. Außerdem sind die Stellplätze der Gebrauchtwagenhändler voll: Laut einer Umfrage des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) stehen auf Höfen deutscher Händler bereits mehr als 300.000 gebrauchte Euro-5-Diesel. Es sind häufig Rückläufer von Leasing-Verträgen, die der Händler auf Wunsch des Kunden zurücknehmen muss. Wenn nun ein privater Kunde sein Fahrzeug zum Händler bringen will, muss er zumindest mit einem großen Preisabschlag rechnen – wenn der Händler das Auto überhaupt nimmt.Aus der Zeit kurz vor dem Richterspruch stammt eine Untersuchung des CAR-Centers der Universität Duisburg-Essen, wonach drei Jahre alte Diesel rund 2000 Euro weniger wert waren als vor der Dieseldebatte. Laut DAT-Dieselbarometer bezahlten die Autokäufer 2017 im Schnitt 15.010 Euro für einen gebrauchten Selbstzünder, für einen Diesel-Neuwagen 40.400 Euro. Rund 17 Prozent der Neuwagen- und 20 Prozent der Gebrauchtwagenkäufer verkauften den eigenen Diesel-Vorwagen wegen der Angst vor Fahrverboten oder Wertverlust. 23 Prozent der Neuwagen- und 15 Prozent der Gebrauchtwagenkäufer gaben an, die Diskussion habe ihre Kaufentscheidung beeinflusst. Allerdings waren die Preise für Gebrauchtwagen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, das Preis-Jammern also auf recht hohem Niveau stattfindet.Doch auch auf neue Autos könnte sich die Diesel-Unlust auswerten, sogar auf gar nicht betroffene des sauberen Standards Euro 6: Branchen-Experte Ferdinand Dudenhöffer rechnet mit weiteren Preisnachlässen auch für Neuwagen. Die Kunden würden die bereits angebotenen Verschrottungs- und Eintauschprämien noch stärker als bislang in Anspruch nehmen, sagte der Leiter des CAR-Centers am 3. März unter Berufung auf eine Studie seines Instituts. Es seien neue Offerten der Hersteller zu erwarten, die den ohnehin schon angespannten Markt für gebrauchte Diesel-Fahrzeuge weiter belasten könnten.Schon jetzt zeigen sich Sonderrabatte auch für Euro-6-Diesel. Der CAR-Studie zufolge hat Volkswagen erstmals über Internet-Portale spezielle Rabatte angeboten, die nur für Diesel-Modelle gelten. Die zusätzliche Diesel-Neukaufprämie betrage bis zu 1200 Euro, berichtete Dudenhöffer. Insgesamt erreichte das Niveau der verschiedenen Rabattaktionen im Februar schon fast wieder das hohe Niveau vom Jahresende. Auffällig seien hohe Internet-Preisnachlässe für BMW-Modelle.Und nun? Die Lage ist verworren, denn obwohl die anstehenden Fahrverbote die Öffentlichkeit bewegen, so betreffen sie nüchtern betrachtet nur wenige Plätze. Es spricht also einiges gegen den Diesel, aber weiterhin viel dafür . Helfen können eigentlich nur klare Verhältnisse durch die Politik. Sprich eine zwingende Nachrüstung älterer Diesel mit einem SCR-Kat . Mitsamt Typprüfung, die die Nachbesserung offiziell bestätigt. Wer jedoch "nur" auf Euro 6b oder 6c hochrüsten lässt, ist ebenfalls nicht auf der sicheren Seite. Auch viele Euro-6-Diesel stoßen deutlich mehr Stickstoffdioxid als erlaubt aus. Diesel-Interessenten sollten sich überlegen, ob sie tatsächlich viel in Großstädten verkehren oder diese nicht vielleicht mit dem ÖPNV erreichen. Weitere Alternativen : vielleicht doch ein Neufahrzeug mit Diesel Euro 6d/Euro 6d-TEMP (möglicherweise mit stattlicher Umweltprämie ) oder alternativem Antrieb. Oder erst mal: Abwarten, welche Entscheidungen die Bundesregierung fällt – und ob nicht doch die blaue Plakette kommt