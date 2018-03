Diesel-Verbot: Blaue Plakette, Fahrverbot, Euro-5-Umrüstung — 15.03.2018 GroKo macht Diesel-Eignern Hoffnung Der neue Kanzleramtsminister Helge Braun sieht im Ringen um die Vermeidung von Fahrverboten die Autobauer in der Verantwortung. Alle Infos zur Diesel-Problematik!

Umweltbundesamt schlägt zwei blaue Plaketten vor



Verkehrsminister gegen die blaue Plakette



So könnte eine blaue Plakette in zwei Farbtönen aussehen. ©Illustration: AUTO BILD

Fahrverbote in Hamburg ab April 2018

StVO soll geändert werden



Kommunen müssten für Umsetzung sorgen

Auch die Corneliusstraße in Düsseldorf ist eine von NOx-Emissionen stark betroffene Verkehrsader.

Polizei wehrt sich gegen die Kontrolle

Hier kommen Antworten rund ums Thema Fahrverbote,blaue Plakette und Diesel-Nachrüstung Wie groß ist die Luftverschmutzung durch alte Diesel? In vielen deutschen Städten ist die Luftverschmutzung vor allem durch Stickoxide (NOx) zu hoch, weshalb die Europäische Union mit Strafzahlungen droht. Stuttgart ist seit Jahren trauriger Spitzenreiter in der Liste der deutschen Städte mit der höchsten Luftverschmutzung. Doch auch andere Städte wie München, Düsseldorf oder Hamburg reißen die von der EU vorgeschriebenen Grenzwerte regelmäßig. Die Bundesregierung steht deshalb unter enormem Druck, etwas für die Sauberkeit der Luft in Deutschland zu tun – vor allem nach dem VW-Abgasskandal. Hauptverursacher für die anhaltend hohe NOx-Konzentration in der Luft sollen ältere Diesel sein. Manche Experten bezweifeln dies und sehen beispielsweise Industrie und Lkw als Haupt-Luftverpester. Welche Maßnahmen für sauberere Luft werden diskutiert? 5,3 Millionen Euro-5- und Euro-6-Diesel sollen bis Ende 2018 ein Software-Update erhalten, das den Stickoxid-Ausstoß reduziert. Das beschlossen Politiker und Autobauer beim "Nationalen Forum Diesel" am 2. August 2017. Zudem versüßen viele Autohersteller den Besitzern älterer Diesel den Umstieg auf ein neueres, saubereres Auto mit Sonderprämien. Umweltschützer und auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks bezweifelten aber, dass diese Maßnahmen ausreichen, um die Luftqualität in deutschen Großstädten maßgeblich zu verbessern. Weitaus bessere Effizienz wird der Hardware-Nachrüstung von Euro-5-Dieseln mit SCR-Kats zugeschrieben – Studien belegen die Wirksamkeit, doch diese Maßnahme ist teuer und es ist völlig unklar, wer diese Umrüstungen bezahlen soll. Die neue Bundesregierung will zeitnah darüber beraten. Eine weitere Maßnahme sind Fahrverbote für ältere Diesel. Außerdem soll ein eine Milliarde Euro schwerer Dieselfonds von Bund (250 Mio. Euro) und Herstellern (750 Mio. Euro) 2018 den Städten und Kommunen Maßnahmen zur besseren Luftreinheit ermöglichen. Laut Kanzlerin Merkel soll dieser Fonds "verstetigt", also möglicherweise weiter aufgefüllt werden. Mittel- und längerfristig sollen zudem die Förderung von alternativen Antrieben (Strom, Gas, Wasserstoff) oder regional auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs- und Radwegenetzes helfen. Nicht zuletzt werden in zahlreichen Städten und Kommunen Fahrverbote für ältere Diesel diskutiert (bzw in Hamburg bereits umgesetzt).. Wie viele Diesel erfüllen Euro 6? Und wie viele nicht? Zum Jahreswechsel 2017 erfüllte nur knapp ein Fünftel der in Deutschland zugelassenen Dieselfahrzeuge die seit September 2015 geltende jüngste Euro-6-Abgasnorm. Knapp 40 Prozent der Diesel in Deutschland erreichten nur Euro 5; der Verband der Automobilindustrie beziffert ihre Zahl bundesweit auf rund 5,92 Millionen Stück. Die übrigen 40 Prozent erfüllen Euro 1 bis 4. Wo werden Fahrverbote diskutiert oder vorbereitet? Stuttgart: Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leizpig vom 27. Februar 2018 plant Stuttgart Fahrverbote. Zunächst sollen Fahrzeuge der Euro-4-Norm auf einigen Straßenzügen mit einem Fahrverbot belegt werden. Fahrverbote für Euro-5-Fahrzeuge sind nicht vor dem 1. September 2019 möglich. Außerdem soll es Ausnahmeregelungen für Handwerker, Anwohner und Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes geben. Hamburg: Die Hansestadt will ab Ende April 2018 einige Straßen für besonders schmutzige Diesel sperren. Der am 2. Mai 2017 vorgestellte Luftreinhalteplan sieht vor, dass Lastwagen, die nicht der aktuellen Euro-6-Norm entsprechen, Abschnitte auf zwei Hauptverkehrsadern der Stadt ganzjährig nicht mehr befahren dürfen. Dies betrifft zum einen Bereiche der Stresemannstraße, Teile der ebenfalls stark befahrenen Max-Brauer-Allee sollen auch für ältere Pkw tabu sein – abgesehen vom Anlieger-Verkehr. Die Einhaltung wird von der Polizei stichpunktartig kontrolliert. München: Die bayerische Landeshauptstadt musste nach der Entscheidung des Obersten Bayerischen Verwaltungsgerichts bis Ende 2017 Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vorbereiten. Zwar hat die Regierung am 23. Januar 2018 einen neuen Luftreinhalteplan vorgelegt, dieser sieht jedoch keine Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vor. Stattdessen riskiert der Freistaat lieber ein Zwangsgeld. Ob Fahrverbote aber tatsächlich verhängt werden können, hängt vom Bundesgesetzgeber ab. Während die Wirtschaft vor den Verboten warnt, sehen Umweltverbände ihre Position bestätigt – und fordern die sogenannte blaue Plakette. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte Bayern verklagt, weil in der Landeshauptstadt alljährlich die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) an zwei Stellen überschritten werden. Da das rechtskräftige Urteil noch nicht umgesetzt wurde, hat die DUH – genau wie auch in Limburg und Reutlingen – einen Antrag auf Zwangsvollstreckung gestellt. Ähnlich ist die Situation in Düsseldorf: Auch hier gab das Verwaltungsgericht der Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land Nordrhein-Westfalen wegen Überschreitung der Luftqualitätswerte in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Aktenzeichen 3K 7695/15) statt und räumte die Möglichkeit von Fahrverboten ein. Auch hier ging die Landesregierung in Revision vors Bundesverwaltungsgericht, dessen Entscheidung noch aussteht. Die DUH hat gegen mehrere Bundesländer geklagt, die für die Einhaltung der Luftreinhaltepläne zuständig sind. Betroffene Städte sind neben den schon genannten Köln, Bonn, Aachen, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main, Mainz, Reutlingen, Darmstadt, Limburg, Wiesbaden und Berlin. Außerdem macht die DUH in mehr als 40 weiteren Städten im ganzen Bundesgebiet Druck mit formalen Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid. Was ist die blaue Plakette? Es ist ein blauer Aufkleber nach dem Vorbild der Plakette für Umweltzonen, mit dem nach den Plänen von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) bestimmte sauber Fahrzeuge ausgezeichnet werden. Die Plakette würde das System aus den bereits vorhandenen roten, gelben und grünen Aufklebern für die Windschutzscheibe ergänzen. Nur Fahrzeuge mit dem blauen Sticker dürften in die von Städten und Kommunen ausgewiesenen blauen Zonen einfahren. Das wären moderne Euro-6-Diesel, die meisten Benziner, gasgetriebene Autos und vor allem Elektroautos. Rund 13 Millionen Diesel wären aber ausgesperrt – darunter auch fast neue Autos, die erst 2015 mit der Euro-5-Norm gekauft wurden. Das Umweltbundesamt forderte die Einführung einer gestaffelten Plakette: Nachgerüstete Euro-5-Autos sowie Euro-6-Diesel sollen eine hellblaue erhalten, die besonders sauberen Euro-6d- und 6d-TEMP-Diesel eine dunkelblaue. Was spricht für eine blaue Plakette? Für die Plakette spräche, dass sie eine bundeseinheitliche Regelung bedeuten würde. Außerdem würde sie die Einfahrtkontrolle für Fahrverbotszonen deutlich erleichtern, denn den meisten Autos lässt von außen nicht ansehen, welche Schadstoffnorm es erfüllt, geschweige denn, ob es ein Benziner, ein Diesel oder ein Hybrid. Eine blaue Plakette wäre hier eindeutig. Und im Grunde die logische Konsequenz der bereits gültigen Umweltzonen, deren Befahrbarkeit über rote, gelbe und grüne Plaketten geregelt ist. Was spricht gegen eine blaue Plakette? Die positive Auszeichnung von Fahrzeugen mit einer blauen Plakette wäre gleichbedeutend mit einer Abwertung derjenigen ohne Plakette. Daher ist der Widerstand gegen ihre Einführung erbittert. Schon jetzt ist der Wiederverkaufswert von Dieseln enorm gesunken, eine fehlende blaue Plakette könnte die rasante Talfahrt der Preisentwicklung noch beschleunigen. Ein weiteres Argument: Die blaue Plakette würde Fahrverbote erleichtern und deren Akzeptanz als geeignete Maßnahme gegen Luftverschmutzung fördern – und somit den Druck auf die Bundesregierung und die Automobilhersteller senken, wirklich saubere Lösungen zu entwickeln oder die Nachrüstung von Euro-5-Dieseln zu finanzieren. Denn grundsätzlich würden Fahrverbote helfen, die Luft an besonders belasteten Straßen zu verbessern, sodass die EU-Grenzwerte eingehalten werden können. An allen anderen Straßen würde sich aber nichts ändern, im Gegenteil, in den Umgehungsstraßen ist mit einer größeren Belastung zu rechnen. Dies sei ein Impuls in die falsche Richtung, sagen Umweltverbände wie viele CSU-Politiker. Würden komplette Innenstädte gesperrt? Wohl kaum, heißt es auch aus dem Bundesumweltministerium. Dessen Chefin Hendricks sagt: Es werde nicht so sein, "dass plötzlich 13 Millionen alte Diesel aus den Innenstädten ausgesperrt werden." Eine Möglichkeit wäre, die neuen Fahrverbots-Zonen kleiner zu gestalten als die schon existierenden Umweltzonen, die nur mit grüner Plakette befahren werden dürfen. Jede Stadt oder Gemeinde bestimme selbst, wann und ob sie derartige Gebiete ausweise. Wahrscheinlich ist, dass nur einige Straßenzüge, in den die Stickoxidbelastung besonders hoch ist, zu "blauen Zonen" erklärt werden. Laut einem Hinweis des Bundesverkehrsministeriums an Stuttgart im Juli 2017 ist es rechtlich nicht erlaubt, wenn streckenbezogene Fahrverbote eine "durchgehende Kette" bilden. Die ursprünglich im baden-württembergischen Luftreinhalteplan 2017 vorgesehenen Fahrverbote, die im Januar 2018 in Stuttgart in Kraft treten sollten, wären nach dieser Lesart nicht zulässig. Hätten alte Diesel mit Partikelfilter eine Chance auf die blaue Plakette? Alle News und Infos zum Rußpartikelfilter Gesetzliche Bestimmungen zur blauen Plakette gibt es noch nicht, nur Vorschläge der DUH. Demnach bekämen aber neben reinen Elektroautos sowie den meisten Benzinern und gasbetriebenen Fahrzeugen nur neue Diesel der Klasse Euro 6 eine blaue Umweltplakette. Für die höchste Umweltklasse ist aber eine aufwendige Abgasreinigung nötig, ein Partikelfilter allein genügt nicht. Dennoch ist dessen Nachrüstung sehr sinnvoll, da die Abgase mit Filter deutlich sauberer sind als ohne. Wer vorher eine gelbe Plakette für sein Dieselfahrzeug hatte, bekommt mit Filter eine grüne - und kann somit auch in die bisherigen Umweltzonen einfahren. Doch mittlerweile ist die Förderung für ein Nachrüsten mit Partikelfilter ausgelaufen. Zuletzt hatte der Bund den Umbau mit 260 Euro gefördert, doch die Nachfrage danach war äußerst zögerlich geblieben. Wäre eine blaue Plakette überhaupt erlaubt? Dem Münchner Anwalt Markus Klamert zufolge hätten bei einem Einfahrverbot in Innenstädte Besitzer von Euro-5-Dieseln möglicherweise Anspruch auf Schadenersatz gegenüber Autoherstellern oder Autoverkäufern. Ein Anspruch bestehe aber nur, "wenn Hersteller oder Händler zum Zeitpunkt des Verkaufs hätten wissen können oder müssen, dass eine blaue Plakette kommt und welche Folgen sie haben würde." Anwalt Klamert zufolge könnte damit ein sogenannter enteignender Eingriff vorliegen. Das sei der Fall, "wenn der Wert oder die Nutzbarkeit des Pkw durch die neue Norm deutlich geschmälert wird". Somit käme eine staatliche Entschädigung infrage. Der enteignende Eingriff sei gegenüber dem Wohl der Allgemeinheit aber abzuwägen. Wären Fahrverbote mit einer Umrüstung vom Tisch? Das hängt davon ab, was die Pläne der Industrie tatsächlich bringen. Ziel ist es, die von der EU und von Gerichten vorgegebenen Grenzwerte in der Luft einhalten zu können. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass diese Grenzwerte zumindest kurz- und mittelfristig ohne Fahrverbote erreichbar sind. Sowohl Grüne als auch CDU würden auch angesichts absehbar großer Proteste aber nur allzu gerne auf Fahrverbote verzichten. Was würden Fahrverbote bringen? Ob Fahrverbote ab Euro 5 abwärts ausreichend sind, ist umstritten. Vor allem da auch Euro-6-Diesel in jüngster Zeit verstärkt in der Kritik stehen, die die gesperrten Zonen aber befahren dürften. Das Umweltbundesamt, die Deutsche Umwelthilfe und der ADAC haben bei realeren Messungen (im Straßenbetrieb und bei Temperaturen unter 20 Grad Celsius) festgestellt, dass viele Euro-6-Diesel ein Vielfaches des erlaubten Grenzwerts an Stickoxiden (NOx) ausstoßen und häufig mitnichten sauberer sind als Diesel der Euronorm 5. Für Händler und Dienstleistungsunternehmen, die ihren Sitz in den Verbotszonen haben, könnte es unter Umständen existenzbedrohend sein, wenn die Kunden und Lieferanten sie nicht mehr anfahren dürfen. Wie sieht es in den anderen EU-Ländern aus? Kaum ein Trost ist, dass Deutschland nicht allein ist mit seiner zögerlichen Haltung bei der Stickoxidreduzierung. Laut Mitteilung der EU-Kommission haben 17 Mitgliedsstaaten seit 2010 Grenzwertüberschreitungen gemeldet, unter anderem seien gegen Großbritannien, Portugal, Italien, Spanien und Frankreich Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Welche Hersteller bieten Umstiegsprämien? Als weitere Maßnahme neben dem Software-Update locken viele große Hersteller Millionen Besitzer älterer Dieselautos mit Sonderprämien von bis zu 10.000 Euro zum Umstieg auf modernere Fahrzeuge. Eine ausführliche Übersicht über die Diesel-Abwrackprämien der Hersteller und alle Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier. Kann ich ohne Bedenken einen Euro-6-Diesel kaufen? Euro-6-Diesel sind Stand der Technik. Sie würden nach aktueller Lage die bereits diskutierte blaue Plakette bekommen. Da viele von ihnen aber im realen Fahrbetrieb ebenfalls mehr Stickoxid ausstoßen als auf dem Prüfstand, könnte auch für Euro-6-Diesel mittelfristig ein Fahrverbot drohen. Es gibt aber auch Gründe, die für einen Diesel sprechen. Eine ausführliche Entscheidungshilfe "Diesel pro und kontra" gibt es hier. Lassen sich alte Diesel nachrüsten? Grundsätzlich ja. Euro-5- und Euro-6-Diesel können per Software-Update sauberer werden. Außerdem ist - auch bei älteren Fahrzeugen - eine Hardware-Nachrüstung möglich. Diese ist aber relativ teuer. Welche Autos sollen ein Software-Update bekommen? Auf dem "Nationalen Forum Diesel" wurde beschlossen, dass zunächst 5,3 Millionen Euro-5- und Euro-6-Diesel per Software-Update sauberer werden sollen. Darunter sind allerdings auch 2,5 Millionen VW, die ohnehin im Zuge des Abgasskandal-Rückrufs nachgerüstet werden. Für die Halter sollen keine Kosten entstehen. Die Aktion soll keinen Einfluss auf Motorleistung, Verbrauch oder Lebensdauer haben. Ziel sei eine durchschnittliche Stickoxid-Reduzierung von 25 bis 30 Prozent der nachgerüsteten Fahrzeuge, erklärte der VDA. Studien zeigten, dass damit die Schadstoffbelastung mindestens genauso stark reduziert werden könne wie durch Fahrverbote. Wie könnte die Motoren-Hardware nachgerüstet werden? Erklärung: So funktioniert die Umrüstung von Euro 5 auf Euro 6 Euro-5-Diesel müssten mit einem SCR-Katalysator ausgestattet werden, der mit Hilfe von Harnstofflösung (AdBlue) den Stickoxid-Ausstoß verringern würde. Das Ganze müsste sowohl mit der Motorsteuerung verbunden werden, als auch Platz finden unter der Motorhaube. Diese Maßnahme ist teuer: Offizielle Zahlen gibt es nicht, es ist aber von 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro für die Umrüstung die Rede – plus die Aufwendungen für die Entwicklung einer entsprechenden Software. Gerade bei älteren Fahrzeugen wäre dies nicht wirtschaftlich, so die Einschätzung des VDA. Wer würde für eine Umrüstung zahlen? Der Staat, die Diesel-Besitzer oder die Autohersteller? Die Frage ist noch offen. In Baden-Württemberg befürworten der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und die SPD einen Fonds, in den die Automobilhersteller gemäß der von ihnen verkauften Diesel einzahlen, um die Nachrüstung zu finanzieren.

(dpa/Reuters/mas/cj/brü/cr/lhp/mbo) Aus dem Kanzleramt kommt das erste Signal der GroKo für Diesel-Fahrer. Der neue Kanzleramtsminister Helge Braun setzt im Ringen um die Vermeidung von Fahrverboten auf die Hilfe der Autobauer. "Wir brauchen die Unterstützung der Automobilindustrie, das ist gar keine Frage", sagte der CDU-Politiker im ZDF. Angestrebt werde, dass Dieselkunden weiter in alle Städte fahren können und keinen wirtschaftlichen Schaden erleiden. "Wenn das Vertrauen zurückkehrt, dass man auch weiter in die Städte fahren kann, dann wird sich auch das Wertproblem mit dem Diesel gar nicht stellen", sagte Braun. Er rechnet nach der ersten Kabinettssitzung der GroKo-Minister mit einer guten Zusammenarbeit der neuen Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD.Auch die neue Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) mahnt die Autoindustrie zur Verantwortung. Sie sieht die Autofahrer nicht als Verursacher der schlechten Luft in den Städten. Unterdessen haben aber Rechtsanwälte der Rechtsanwälte der Deutschen Umwelthilfe (DUH) die Gerichte in 14 weiteren Städten aufgefordert, Verhandlungen über Luftreinhaltepläne anzusetzen.Das Umweltbundesamt bringt eine gestaffelte Lösung im Kampf gegen Diesel-Abgase in Städten ins Spiel: Die Präsidentin des Amtes, Maria Krautzberger, schlägt zwei verschiedene blaue Plaketten vor. "Damit hätten die Städte eine Möglichkeit, auf ihre jeweilige lokale Belastung zu reagieren", sagte Krautzberger der "Süddeutschen Zeitung". Die jeweiligen Plaketten sollen, je nach Vorgabe, zur Einfahrt in die Umweltzone berechtigen. Krautzberger schlug vor, dass nachgerüstete Euro-5-Diesel und bereits zugelassene Autos der Euro-6-Norm künftig eine hellblaue Plakette bekommen sollten. Diesel mit den neuen Abgasstufen Euro 6d-TEMP oder Euro 6d, die deutlich weniger Stickoxid ausstoßen, könnten hingegen eine dunkelblaue Plakette erhalten. "Schon mit der hellblauen Plakette könnten dann viele Kommunen 2020 die Grenzwerte einhalten", sagte Krautzberger. "Die dunkelblaue würde später eingeführt und wäre insbesondere in hoch belasteten Städten nötig." Die Behördenchefin reagiert damit auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Die Richter hatten Fahrverbote für Diesel-Autos in Städten grundsätzlich erlaubt – aber nur als letztes Mittel, und wenn dabei die Verhältnismäßigkeit etwa durch Ausnahmen gewahrt wird.Der blaue Aufkleber wird auch die neue Bundesregierung beschäftigen: Das Thema solle "alsbald aufgegriffen werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am 28. Februar 2018 in Berlin. Auch die Nachrüstung von Euro-5-Dieseln wird ein Thema sein. Das CSU-geführte Verkehrsministerium lehnt eine blaue Plakette grundsätzlich ab. Anders dagegen die bisherige Bundesumweltministerin: Barbara Hendricks (SPD) fordert die Plakette. "Wenn es zu Fahrverboten käme, bräuchten wir Kennzeichnungen für diejenigen, die nicht unter die Fahrverbote fallen." Schließlich ist es einem Auto in der Regel nicht auf den ersten Blick anzusehen, wie sauber seine Abgase sind – und ob es sich um einen Benziner, einen Diesel oder vielleicht auch ein Hybridauto handelt.Derweil treffen einige Städte bereits Vorkehrungen zur Umsetzung von Fahrverboten . So will Hamburg als erste deutsche Stadt bereits Ende April 2018 Fahrverbote auf besonders belasteten Abschnitten zweier Hauptverkehrsstraßen umsetzen. Ob in Stuttgart und Düsseldorf ebenfalls Fahrverbotszonen eingerichtet werden, ist noch unklar. Sicher ist, dass die beiden Städte nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig ihre Luftreinhaltepläne überarbeiten und Fahrverbote zumindest prüfen müssen. Vor allem in Stuttgart sind sie aber wahrscheinlich.Bereits vor dem Entscheid hatte die Bundesregierung die rechtlichen Änderungen in die Wege geleitet, um Fahrverbote auf bestimmten Strecken zu verhängen. Das Verkehrsministerium plant eine entsprechende Änderung der StVO, möglichst noch in diesem Jahr. Es solle "eine neue Rechtsgrundlage zur Anordnung von streckenbezogenen Verkehrsverboten oder -beschränkungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Feinstaub oder Abgasen (Stickstoffdioxid) in der Straßenverkehrsordnung (StVO) geschaffen werden ...", heißt es in einem Entwurf. Die Maßnahmen könnten unabhängig vom Vorliegen eines Luftreinhalteplans angeordnet werden.Der Deutsche Städtetag forderte die Einführung der blauen Plakette. "Wir brauchen eine Kennzeichnung, und wir brauchen eine abgestimmte Vorgehensweise." Er warnte vor einem "Flickenteppich". Jede Stadt werde andere Pläne machen, auch mit unterschiedlichen Fahrverboten in den einzelnen schadstoffreichen Zonen. em "Handelsblatt". Falls selektive Fahrverbote verhängt werden, stehen die Kommunen vor erheblichem Aufwand. Sie müssten ihre Luftreinhaltepläne fortschreiben und damit die Grundlage für die Fahrverbote legen. Das könnte nach Ansicht des Auto Clubs Europa (ACE) Jahre dauern. Die betreffenden Gebiete müssten genau festgelegt werden, es bräuchte neues Personal, es müsste über Ausnahmeregelungen für Polizei , Helfer und Dienstleister entschieden werden.Sollten die Fahrverbotszonen erst eingerichtet sein, käme die offene Frage der Kontrolle. Die Polizeigewerkschaften halten sie für nicht durchsetzbar. "Wer glaubt, dass wir solche Verbote dauerhaft durchsetzen können, der irrt." sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, Arnold Plickert, der WELT . Es mache für die Polizei auch keinen Unterschied, ob die Fahrverbote mit oder ohne Einführung einer neuen blauen Plakette erfolgten. Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft sieht das Problem, Verbotszonen durchzusetzen. "Solche Kontrollen stehen ganz am Ende unserer Prioritätenliste", sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt.