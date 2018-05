H

at die Dodge Viper doch noch eine Chance? Dieist imworden. Die Comeback-Chancen waren gering – bis jetzt! Denn die Kollegen von " Car and Driver " sind sich sicher, dass diewird. Viele Details sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. "Car and Driver" will aber erfahren haben, dass die Neuauflage ein Spaceframe-Chassis und Einzelradaufhängungen bekommt. Auch das typische Designmerkmal, die lange Motorhaube, soll erhalten bleiben. Beim Motor müssen eingefleischte Fans allerdings stark sein, denn auch die Viper soll ein Downsizing-Opfer werden. Anstelle des mächtigensoll einfür Vortrieb sorgen. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte sogar eine noch stärkere Kompressor-Version mitan den Start gehen. Außerdem wollen die US-Kollegen in Erfahrung gebracht haben, dass die Viper auch im Jahr 2020 noch mit einer klassischen Handschaltung erhältlich sein soll. Anders als der 2017 ausgelaufene Vorgänger soll die Neuauflage wieder als Roadster kommen, eine Coupé-Version könnte folgen. Womöglich könnte die Serienversion einer neuen Viper Ende 2020 als Modelljahr 2021 auf den Markt kommen. Beim Basispreis rechnet "Car and Driver" mit unter 100.000 US-Dollar.