DriveNow-Stundenpakete — 22.02.2018 Carsharing zum Stundentarif

arsharing wird bei den großen Anbietern wie DriveNow und Car2Go üblicherweise pro Minute abgerechnet. Da ein Großteil der Fahrten im Stadtgebiet über kurze Strecken stattfindet, ist dieses Bezahlmodell für die meisten Kunden sehr günstig. Beispielsweise fallen bei DriveNow für einen Mini oder BMW 1er 33 Cent pro Minute an. Wird das Auto jedoch länger gebraucht, ist die Abrechnung nach Minuten weniger attraktiv. Für drei Stunden würden bei einem Minutenpreis von 33 Cent schon knapp 60 Euro anfallen, bei sechs Stunden wären es bereits rund 120 Euro. Um für seine Kunden auch in diesem Bereich attraktiv zu bleiben, hat DriveNow Stundentarife eingeführt.3 Stunden | ab 29 Euro | 80 Kilometer inkl.6 Stunden | ab 59 Euro | 120 Kilometer inkl.9 Stunden | ab 75 Euro | 200 Kilometer inkl.24 Stunden | ab 99 Euro | 200 Kilometer inkl.Mit den Stundenpaketen hält DriveNow also mehrere Angebote für den Bedarf zwischen der kurzfristigen Nutzung eines Carsharing-Fahrzeugs und der Anmietung eines Mietwagens für Strecken jenseits von 200 Kilometern bereit. So können sich die Stundenpakete zum Beispiel für Tagesausflüge am Wochenende lohnen.Wie für die minutenweise Abrechnung gilt auch für die Stundenpakete: Kraftstoffkosten und Versicherung sind bereits im Preis enthalten. Zu beachten ist: Bei der Anmietung sollte gleich "Zwischenstoppen" ausgewählt werden, wenn das Fahrzeug zwischendurch geparkt werden soll. Nur so bleibt die Reservierung für den geplanten Zeitraum bestehen, und die Anmietung wird nicht vorzeitig unterbrochen. Und auch für die Stundenpakete gilt, dass das Fahrzeug zum Ende der Mietzeit wieder innerhalb des Geschäftsbereichs abgestellt werden muss.