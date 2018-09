D ie Edelmarke DS des französischen PSA-Konzerns baut ihre Modellpalette konsequent in Richtung SUV um. Der DS 3, aktuell ein schicker Kleinwagen, wird künftig mit trendiger Offroad-Optik kommen und den Beinmanen Crossback tragen. Weltpremiere für den DS 3 Crossback ist auf dem Ab 2019 wird der kompakte Elektroauto, mit Benzin- oder Dieselmotor angeboten. Bildergalerie zur Galerie iedes französischen PSA-Konzerns baut ihre Modellpalette konsequent in Richtungum. Der, aktuell ein schicker Kleinwagen, wird künftig mit trendigerkommen und den Beinmanentragen. Weltpremiere für denist auf dem Autosalon Paris 2018 (2. bis 14. Oktober).wird der kompakte Crossover wahlweise als, mitoderangeboten.

Konkurrenz für Audi Q2 und Mini Countryman

Der DS 3 Crossback bekommt ein Designer-Interieur mit digitalen Anzeigen. Kleinwagenplattform CMP, bei der sich auch Citroëns C3 Aircross und Opel Crossland X bedienen. Der 4,12 Meter langer Crossover soll im Segment der kompakten SUV um Käufer kämpfen. Die Hauptkonkurrenten heißen Audi Q2 und Mini Countryman. Auf den Markt kommen soll der kleine Franzose erst in der zweiten Jahreshälfte 2019. Als erstes Modell aus dem Hause Verbrennungsmotoren sowie mit einem rein elektrischen Antrieb E-Tense zu bekommen. Die Front des DS 3 Crossback wird von einem großen Wabengrill dominiert, von dem sich oberhalb schmale LED-Lichter Richtung Kotflügel spannen und in die weich geformte Motorhaube übergehen. Die Frontschürze zeigt sich ebenso wie das Heck mit seinen ebenfalls schmalen Leuchteinheiten leicht zerklüftet mit angedeuteten Blistern. Die Seitenscheiben tragen keine Rahmen, die Türgriffe sind bündig eingelassen und der Franzose rollt serienmäßig auf 18-Zöllern. Neue Peugeot/Citroën/DS (bis 2020) zur Galerie Basis für den DS 3 Crossback ist der Peugeot 2008, beziehungsweise die, bei der sich auch Citroëns C3 Aircross und Opel Crossland X bedienen. Derlanger Crossover soll im Segment derum Käufer kämpfen. Die Hauptkonkurrenten heißenund. Auf den Markt kommen soll der kleine Franzose erst in der. Als erstes Modell aus dem Hause PSA ist der DS 3 Crossback wahlweise mitsowie mit einem reinzu bekommen. Die Front des DS 3 Crossback wird von einem großen Wabengrill dominiert, von dem sich oberhalb schmale LED-Lichter Richtung Kotflügel spannen und in die weich geformte Motorhaube übergehen. Die Frontschürze zeigt sich ebenso wie das Heck mit seinen ebenfalls schmalen Leuchteinheiten leicht zerklüftet mit angedeuteten Blistern. Die Seitenscheiben tragen keine Rahmen, die Türgriffe sind bündig eingelassen und der Franzose rollt serienmäßig auf 18-Zöllern.

300 Kilometer Reichweite im DS 3 Crossback E-Tense



Die Elektroversion des DS 3 Crossback wird von einem 136 PS starken Elektromotor mit 260 Nm maximalem Drehmoment angetrieben, dessen 50-kWh-Akku eine Reichweite von 300 Kilometern garantieren soll. Die Höchstgeschwindigkeit des e-DS 3 liegt jedoch nur bei überschaubaren 150 km/h. An einer 11-kW-Wallbox kann sich der Franzose in fünf Stunden wieder aufladen und an einer 100-kW-Ladestation erstarkt das Lithium-Ionen-Akkupaket in einer halben Stunde auf 80 Prozent.

Einstiegspreis ab etwa 19.000 Euro