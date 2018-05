Zitat für Fans: Der DS 8 erinnert in manchen Details an die Ur-DS von 1955.





Die PSA-Nobelmarke DS plant den Angriff auf Mercedes E-Klasse, Audi A6 und BMW 5er. Mit dem ab Herbst 2019 in China produzierten DS 8 wollen die Franzosen vor allem auf dem dortigen Markt den deutschen Platzhirschen Marktanteile in der Oberklasse abjagen. Beim Design orientiert sich die Limousine am 2017 erschienenen SUV DS 7 Crossback. Reichlich Chrom und technische Finessen wie die versenkbaren Türgriffe sollen den Premium-Anspruch untermauern. In Details erinnert die Gestaltung auch an die DS von 1955. So hat der DS 8 wie sein Urahn ein farblich abgesetztes "schwebendes" Dach und Blinker in den Dachecken.