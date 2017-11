DTM, Berner, Würth: Heiße Kalender für 2018 — 14.11.2017 Schöne Girls versüßen das Jahr Kalender mit leichtbekleideten Girls bringen ein ganzes Jahr lang Freude. Ein Blick auf die 2018er Exemplare der DTM, von Werkzeugspezialist Würth und Berner!

# 10 Sexy-Kalender für 2018 1. US Car Classics 2018 Wandkalender - DIN A2 quer 2. Heiße Frauen und schnelle Autos 2018 Tischkalender - DIN A5 quer 3. Cars and Girls 2018 Wandkalender - DIN A3 quer 4. Girls & legendary US-Cars 2018 Wochenkalender 5. Girls & Bikes 2018 Wandkalender Fotos 6. Jungbauernträume 2018 Landlust von ihrer schönsten Seite 7. Schrauberträume 2018 erotischer Kalender für Schrauber- und Auto-Enthusiasten 8. schlepperKALENDER 2018 Traktoren & sexy Girls Werkstattkalender 9. Girls & cars 2018 Broschurkalender 10. Girls & Cars 2018 Wandkalender

ahreskalender mit leichtbekleideten Girls: Da geht jedem Schrauber und Spindbesitzer das Herz auf. Die DTM, Werkzeughändler Würth und viele andere, die sich mit allem befassen, was Räder hat, wissen das – und haben auch für 2018 wieder traumhaft schöne Kalender fotografieren lassen. AUTO BILD gibt einen ersten Einblick in die Girls-Kalender der DTM, von Würth, Berner und Co. Heiße Eindrücke vom Shooting des Würth-Kalenders gibt es hier: