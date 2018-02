E-Autos: Kaufprämie, Förderung und Antragsformular — 12.02.2018 E-Auto-Kaufprämie auf 8000 Euro? Die kommende Regierung fasst eine Erhöhung der Kaufprämie für E- und Hybridautos ins Auge. Schon mehr als 50.000 Anträge auf Umweltbonus wurden bislang gestellt. Infos zur E-Auto-Prämie mit Januar-Bilanz!

Online-Voting 'Welchen Antrieb hat Ihr nächstes Auto?' Benziner (auch Hybrid) Diesel (auch Hybrid) Elektro/Sonstiges Zum Ergebnis (dpa/cj/cr/lhp/brü) Im Ringen um bessere Luft in den Städten hat die SPD eine Kaufprämie von 8000 Euro für Taxen und Lieferfahrzeuge ins Gespräch gebracht. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD zwar eine Erhöhung der Elektroauto-Kaufprämie für Taxis und leichte Nutzfahrzeuge vereinbart, aber noch keine konkrete Summe genannt. Die 2016 eingeführte Prämie beträgt bislang für reine Elektroautos ("vollelektrisch") 4000 Euro, für Plug-in-Hybridautos sind es 3000 Euro. Finanziert wird dies je zur Hälfte vom Bund und vom jeweiligen Hersteller. Die Nachfrage ist bisher eher schleppend. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD unter anderem vereinbart, bis 2020 mindestens 100.000 zusätzliche Ladepunkte für E-Fahrzeuge zu fördern. Die wenigen Ladepunkte in Deutschland gelten als ein wichtiges Hindernis auf dem Weg zur Verbreitung von E-Autos.

Über 50.000 Anträge auf Kaufprämie



E-Golf sei Dank: VW steht bei der Umweltprämie auf Platz 2 im Hersteller-Ranking.

Interessieren Sie sich für den Umweltbonus für Elektromobilität? Hier geht es zum Online-Antragsformular. Weiter unten beantworten wir alle Fragen zum Prozedere. In der Galerie oben finden Sie die gefragtesten Modelle mit Kaufprämien-Förderung. Elektroautos und ihre Reichweite Zur Galerie . Weiter unten beantworten wir alle Fragen zum Prozedere. In dermit Kaufprämien-Förderung.

Dauer der Steuerbefreiung verlängert

Was sind die wichtigsten Fakten?



E-Autos und Plug-in-Hybride: Das bringt die Kaufprämie zur Galerie 4000 Euro gibt es bei Kauf oder Leasing eines reinen E-Autos. Wer ein Hybridfahrzeug (Elektro- und Verbrennungsmotor) kauft, der erhält eine als "Umweltbonus" umschriebene Prämie von 3000 Euro. Die Kosten des Förderprogramms von 1,2 Milliarden Euro, das der E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen soll, teilen sich Bund und Autohersteller je zur Hälfte. Zu Start der Aktion erhoffte die Bundesregierung den Kauf von "mindestens 300.000 Fahrzeugen" anzuschieben, die Prämie reicht für 300.000 bis 400.000 Fahrzeuge.

Wo kann ich die Kaufprämie beantragen?

Wie schon die Abwrackprämie für Altautos 2009 verwaltet das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA ) die Auszahlung der Prämie.

Wer darf einen Antrag stellen?

Ratgeber gebrauchte E-Autos zur Galerie Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird. Die Zulassung muss nach dem 18. Mai 2016 erfolgt sein.

Wird der Kauf aller Elektroautos gefördert?

gibt es hier, sie wird bei Bedarf erweitert. Es gibt die Prämie nur für Modelle mit einem Listenpreis von maximal 60.000 Euro fürs Basismodell. Eine Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge, sie wird bei Bedarf erweitert.

Wie kommt man als Autokäufer an die Prämie?

Prämien können Anträge für diePrämien können online beim BAFA gestellt werden . "Schnell, voll elektronisch und sicher" verläuft die Abwicklung laut BAFA-Chef Arnold Wallraff, nicht auf dem Schriftweg.

Welche Unterlagen sind nötig?

Wer die Prämie bekommen will, muss eine Rechnungskopie vom Autohändler sowie den Zulassungsnachweis auf den Antragsteller (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief) vorlegen. Dafür hat man einen Monat Zeit nach Eingang des Antrags beim BAFA. Achtung: Um die 2000 Euro Bonus vom Staat für einen reinen Stromer oder 1500 Euro für einen Hybrid-Wagen zu bekommen, muss auf der Rechnung vom Autohändler stehen, dass der Hersteller eine Prämie in selber Höhe vom Netto-Kaufpreis bereits abgezogen hat. Die Dokumente können beim Antrag als Kopie hochgeladen werden.

Wie lange läuft das Programm?



Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Hybridfahrzeuge Die Förderung hat eine befristete Laufzeit bis maximal 30. Juni 2019. Es gilt: Wer zuerst kommt, kassiert zuerst. Sind die geplanten 1,2 Milliarden Euro abgerufen, ist das Programm vorbei. Vermutlich reicht das Geld für 300.000 bis 400.000 E-Autos und Hybride.

Welche Hersteller beteiligen sich?



Die deutschen Autobauer wie Volkswagen, Daimler und BMW sind dabei, aber auch viele ausländische Hersteller. So beteiligen sich Citroen, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota und Volvo. Einzelne Anbieter wollen sogar auf die Prämien noch einen Zuschlag drauflegen, um E-Auto-Kunden anzulocken.

Woher kommt das Fördergeld?

Für wen lohnt sich ein Elektroauto?

Warum hilft der Staat den Autokonzernen?

E-Autos und Plug-in-Hybride: Das bringt die Kaufprämie zur Galerie

BMW i3 testen BMW i3 bei DriveNow: schon für 36 Ct/min Ein Service von Völlig emissionsfrei

Ab 36 Ct/Min, keine Fixkosten Unkokmpliziertes Laden

Parkassistenz mit Rückfahrkamera Lieblingsmodell wählen Bitte wählen BMWi3 BMW X1 BMW 1ER BMW 2ER ACTIVE TOURER BMW 2ER CABRIO MINI CABRIO MINI 3-TÜRER MINI 5-TÜRER MINI CLUBMAN MINI COUNTRYMAN Jetzt anmelden *inkl. 15 Freiminuten

Bis zum 31. Januar 2018 wurden exakt 50.963 Anträge auf den Umweltbonus beim zuständigen Bundesamt für Ausfuhrkontrolle ( BAFA ) gestellt. Damit wurde seit Einführung der Prämie im Juli 2016 erstmals die Marke von 50.000 Autos übersprungen. Davon fallen 29.465 Anträge auf 4000 Euro Zuschuss für reine E-Autos, 21.482 Anträge auf 3000 Euro Zuschuss für Plug-in-Hybride und 16 für Brennstoffzellenfahrzeuge. Mit dem Fördervolumen von knapp 182 Millionen Euro sind erst 15 Prozent der zur Verfügung stehenden 1,2 Milliarden Euro ausgeschöpft. Die Kaufprämie zur Förderung von Elektromobilität in Deutschland endet nach jetzigem Stand am 30. Juni 2019. Spitzenreiter bei den Herstellern der bezuschussten Fahrzeuge ist BMW mit Mini (10.931), es folgt VW (7802) vor Smart (6175) und Renault (6170). Auf Platz fünf liegt Audi (5006), dahinter klafft bereits eine beträchtliche Lücke zum sechstplatzierten Mitsubishi (2541).Neue Erleichterungen bei der Kfz-Steuer sollen den Verkauf von Elektroautos ebenfalls voranbringen. Die Steuerbefreiung gilt mittlerweile für zehn Jahre, das bezieht sich auf neue wie auch für umgerüstete E-Fahrzeuge. Die Steuervorteile sind Teil eines Maßnahmenpakets der Bundesregierung , zu dem neben der Kaufprämie auch ein geplanter Aufbau von 100.000 neuen Strom-Ladestellen gehört.Finanziert wird der Stromer-Anschub über den Energie- und Klimafonds . Das ist ein Sondertopf beim Bundesfinanzministerium, der im Zusammenhang mit der Energiewende eingerichtet worden war.Stromer sind vor allem eine Alternative für Autofahrer, die relativ viel Kurzstrecke fahren und über eine Lademöglichkeit verfügen – idealerweise eine eigene Garage mit Wallbox oder zumindest eine Ladestation um die Ecke. Und: Sie sollten Idealisten sein, denn auch mit Prämie sind Elektroautos meist teurer als vergleichbare konventionell angetriebene Modelle. Zwar gilt laut einer Auswertung der Management-Consultants Horváth&Partner, dass die Energiekosten je Kilometer bei einem Verbrenner trotz niedriger Ölpreise um den Faktor 2,4 höher sind als bei einem reinen E-Auto. Doch muss man wirklich viel fahren, um das wieder reinzuholen: Selbst mit 4000 Euro Höchstprämie bleibe ein Großteil der E-Modelle bei den Kosten pro Kilometer deutlich teurer als Benziner oder Diesel , heißt es skeptisch beim ADAC. Sollten die Spritpreise dagegen deutlich anziehen, ist es aber denkbar, dass sich der höhere Anschaffungspreis im Laufe eines Autolebens amortisiert.Neben dem vermutlich steigenden Ölpreis gibt es aber noch einen weiteren Aspekt, der E-Autos in naher Zukunft finanziell attraktiver machen dürfte: Branchenexperten gehen davon aus, dass der Preis für die Auto-Akkus drastisch sinkt und sich bis 2020 sogar mehr als halbiert. Damit lägen rein batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge 2018 ohne Rabatte oder sonstige Kaufanreize preislich zwar noch über einem vergleichbaren Benziner, die niedrigeren Kraftstoff- und Wartungskosten würden dies jedoch ausgleichen – mit Prämie wären die E-Autos ab 2018 günstiger als Diesel und Benziner!Die Autoindustrie ist eine deutsche Schlüsselbranche mit 800.000 Arbeitsplätzen und 370 Milliarden Euro Jahresumsatz. Daher unterstützt der Staat die Autobauer, damit sie den Anschluss an Zukunftstechnologien wie E-Mobilität oder autonomes Fahren nicht verpassen.