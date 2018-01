E-Ferrari 308 GTS: Versteigerung — 16.01.2018 Dieser Ferrari rennt elektrisch! Ferrari fahren, aber mit Elektro-Power! Ein einzigartiger, zum E-Auto umgebauter Ferrari 308 GTS wartet bei einem US-Auktionshaus auf einen Käufer. Der Italo-Amerikaner hat eine wilde Vergangenheit.

Beinahe auf dem Schrott gelandet

Der originale Motor des 308 GTS brannte wegen eines Benzinlecks aus, der Wagen war ein Wrack.

Eines der aktuell heißesten E-Autos steht in den USA zum Verkauf, bei dem italienische Renngene von Ferrari und aktuelle E-Technik aufeinandertreffen. So geschehen bei einem Ferrari 308 GTS von 1976. Den schnappten sich die Bastler von Electric GT aus Kalifornien vor zwei Jahren und bauten ihn um zum E-Auto. Nun ist das spannende Schmuckstück im Custom-Targa-Style beim Auktionshaus Barrett-Jackson zu erwerben.Vor dem zweiten Leben als E-Auto wäre der Ferrari 308 GTS beinahe auf dem Schrott gelandet: Er rottete lange auf einem Schrottplatz in Kalifornien vor sich hin, denn der V8-Motor war wegen eines Spritlecks abgebrannt. Dann kam Eric Hutchinson vorbei. Der erkannte das Potenzial des roten Renners, nahm ihn mit und hauchte ihm gemeinsam mit seinen Mitarbeitern bei Electric GT neues Leben ein. Unter der Haube sitzen jetzt drei miteinander verbundene Elektromotoren, die von einem 47 kWh starken Lithium-Ionen-Akkupack vorangetrieben werden. Mit ihrer Hilfe fährt der Ferrari knapp 300 km/h schnell, 80 Meilen (knapp 130 Kilometer) weit und kommt auf nahezu doppelt so viel Drehmoment wie vorher. Die Kraftübertragung auf die Hinterräder erfolgt über ein gekürztes und gedrehtes Transaxle-Fünfganggetriebe von Porsche . Des Weiteren hat der Italo-Amerikaner einen komplett erneuerten Innenraum mit viel schwarzem italienischem Leder, Rennbremsen, LED-Beleuchtung, sowie 18-Zoll-BBS-Werksräder von einem Ferrari 360 zu bieten.