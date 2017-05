eBay Motors präsentiert: So helfe ich mir selbst — 12.05.2017

Eine Auswahl an Zubehör für den Innenraum zur Galerie

Der Einbau des Zubehörs ist meist schnell erledigt: Getränkehalter lassen sich beispielsweise häufig mit Klammern an der Türverkleidung oder am Mitteltunnel befestigen. Bei vielen Sitzbezügen reicht es, ein paar Riemen um die Rückenlehne zu legen. Komplizierter wird es bei Elektronik. Die muss mit Strom versorgt werden, das sollten nur geübte Bastler selber machen. Ausnahme: der Austausch eines Radios, hier lassen sich in der Regel die alten Anschlüsse nutzen.