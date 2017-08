Viele Defekte am Auto lassen sich nur mithilfe eines Diagnosegeräts finden. Auto-Experte Bernd Volkens hat einen OBD-II-Scanner ausprobiert.

eBay Motors präsentiert: So helfe ich mir selbst — 10.08.2017

Möglich ist das überhaupt nur, weil sich die Autobauer auf ein Standardprotokoll für die abgasrelevanten Daten und auf eine gemeinsame OBD-II-Buchse festgelegt haben. So lässt sich der Speicher einfach auslesen.

Schwieriger wird es bei Datensätzen, die herstellerspezifisch sind. Einfache Lesegeräte kommen hier an ihre Grenzen, können beispielsweise das Steuergerät der Klimaanlage nicht erkennen. Auch mit dem Zurücksetzen der Serviceintervallanzeige sind sie überfordert. Als Steigerung zu den Handgeräten gibt es mittlerweile OBD-II-Adapter fürs Handy. Die funken Daten per Bluetooth aufs Smartphone. Hier sorgt dann eine App für die Übersetzung, damit Hobbyschrauber die vielen Möglichkeiten auch nutzen können. So kann beispielsweise die App von Carly bei verschiedenen Herstellern gefälschte Kilometerstände erkennen, Batterien anlernen, Serviceintervallanzeigen zurücksetzen und noch einiges mehr.