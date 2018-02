Elektro-Motorrad: Überblick — 09.02.2018 So cool sind E-Bikes Harley-Davidson, BMW, KTM, Yamaha: Die Elektomobilität hält auch bei den Zweirädern Einzug. AUTO BILD zeigt, welche coolen Modelle es bereits gibt.

Durch die Kiesgrube bügeln, ohne dass sich Anwohner über Lärm beschweren? Mit einem E-Crosser normal.

Ein Zweirad ohne satten Verbrenner-Sound? Was beim ersten Hinhören undenkbar klingen mag, findet längst immer mehr Käufer. Zuletzt startete die Kultmarke Harley-Davidson mit der Ankündigung ins Jahr 2018, dass die Aufsehen erregende E-Studie Project Livewire in Serie geht. Piaggio hat auf der Messe EICMA 2017 in Mailand eine elektrische Vespa für 2018 vorgestellt. BMW bietet den Roller C evolution schon seit 2014 an, KTM die Freeride E-XC und Yamaha das Citybike EC-03. Zero aus Kalifonien und Quantya aus der Schweiz gehen noch einen Schritt weiter, mindestens. Beide Hersteller haben ausschließlich E-Zweiräder im Programm.