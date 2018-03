Elektro-Motorrad: Überblick und Preise — 20.03.2018 So cool sind E-Bikes Niu, Energica, KTM, Emflux, Harley-Davidson: Die Elektromobilität gibt auch bei den Zweirädern Gas. AUTO BILD zeigt die coolsten E-Bikes!

Emflux Motors aus Indien hat auf der Delhi Auto Expo diesen scharfen E-Supersportler vorgestellt.

E-Scooter bei Amazon FORCA Evoking III Preis: 739,99 Euro SFM Oliver 500 Silicium Preis: 1199,00 Euro Takira Tank Type 500TT Preis: 489,99 Euro E-Flux Freeride Preis: 459,90 Euro MACH1® Elektro E-Scooter Preis: ab 559,95 Euro

Ein Zweirad ohne satten Verbrenner-Sound ? Was beim ersten Hinhören undenkbar klingt, ist längst Realität. Zuletzt kündigte die Kultmarke Harley-Davidson die Serienproduktion der aufsehenerregende E-Studie Project Livewire (s. Video) an. KTM bietet die Freeride E-XC an und Yamaha das Citybike EC-03. Daneben sind völlig neue Marken entstanden, oder sie werden gerade ins Leben gerufen. Energica aus Italien, Sarolea aus Belgien, Emflux aus Indien, Zero aus Kalifonien oder Quantya aus der Schweiz gehen noch einen Schritt weiter: Diese Hersteller haben nur E-Zweiräder im Programm.Bei den Rollern ist die Entwicklung ähnlich, immer mehr E-Roller kommen auf den Markt. Jüngster Neuzugang in Deutschland ist der chinesische Hersteller Niu.