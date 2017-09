Elektroauto aus Norwegen: Pure Mobility AS Buddy — 15.10.2010 E-Kumpel aus dem hohen Norden In minimalistischem Design präsentiert der norwegische Hersteller Pure Mobility AS seinen Elektro-Stadtflitzer Buddy. Ab 2011 ist der E-Kleinstwagen auch in Deutschland zu haben.

Der Buddy als Transporttalent: Fahrrad oder auch Skier sind für den Kleinen kein Problem.

Autor: Stephanie Kriebel

er Name ist Programm: Der Elektro -Kleinstwagen Buddy will ein echter Kumpel sein. Für seinen Besitzer und auchfür die Umwelt. Sein norwegischer Hersteller Pure Mobility AS bezeichnet den gerade einmal 2,43 Meter langen und 1,5 Meter breiten Mini-Stromer als "EUV" (Electric Urban Vehicle), als E-Flitzer für die Stadt also. Diesen Job scheint er zur Zufriedenheit aller Großstadtpflanzen ausfüllen zu können: Bis zu drei Personen sollen auf der durchgängigen Sitzbank des kantig-eckigen Mini-Gefährts Platz finden. Dem heckgetriebenen Buddy stehen 18 PS zur Verfügung, mit denen er maximal auf Tempo 80 beschleunigt. Eine Akkuladung reicht laut Herseller für bis zu 120 Kilometer. Dank seiner übersichtlichen Dimensionen kann der Buddy in schönster Smart-Manier auch quer zur Fahrbahn parken Einblicke in den Innenraum gewähren die Norweger bislang noch nicht, beschreiben ihn aber – analog zur äußeren Erscheinung des Buddy – als spartanisch und funktional. Seine Deutschlandpremiere feiert der der kleine Rollschuh auf der Elektromobilitätsmesse eCarTec in München (19. bis 21. Oktober 2010). Anfang 2011 ist Marktstart. Den Deutschlandvertrieb übernimmt das Händlernetzwerk Lautlos durch Deutschland mit Hauptsitz in Berlin. Der Basispreis für den Pure Mobility AS Buddy liegt in Deutschland bei 25.900 Euro.