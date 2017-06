Elektroautos extrem: Havelaar Bison — 14.06.2017 Die spektakulärsten E-Autos Weltweit entwickeln Hersteller spektakuläre Konzepte für Elektroautos, etwa den Pick-up Havelaar Bison. AUTO BILD zeigt die krassesten Exemplare!

Autor: Maike Schade

Dass ein Elektroauto stark und sexy sein kann, hat Tesla längst bewiesen. Auf dieser zukunftsträchtigen Erfolgswelle wollen nun auch andere mitschwimmen, sogar viele Supersportwagen fahren in Zukunft rein elektrisch. Dazu: Lkw , Busse, Pick-ups. Solche stromernde Nutz-Exemplare hat auch Tesla versprochen, ein E-Truck soll schon im September 2017 vorgestellt werden. Zumindest in Sachen Pick-up könnte dem E-Giganten aber ein kanadisches Start-up die Show stehlen: Havelaar."Bison" nennt Havelaar seinen Transporter mit Kohlefaser-Rahmen, der Ende Mai 2017 offiziell vorgestellt wurde. Seine Reichweite soll mehr als 300 Kilometer betragen. Für den Antrieb sorgt ein Dual-Motor, dessen Kraft auf alle vier Räder verteilt wird – was bei jedem Wetter und auf allen Wegen, auch in bergigem Gelände, für fantastischen Grip sorgen soll. Auf die Ladefläche passen 1,3 Kubikmeter Ladung, und wie es sich für ein Zukunftsmobil gehört, ist der E-Pick-up voll vernetzt. Ein Blick in den Innenraum zeigt eine digitale Instrumententafel und, nanu: einen großen, vertikal stehenden Touch-Monitor an der Mittelkonsole, der verdächtig nach Elektro-Pionier Tesla aussieht. Deren stromender Pick-up soll laut Firmenchef Elon Musk voraussichtlich Ende 2018 oder Anfang 2019 enthüllt werden. Wann die Produktion des Bison beginnen soll, ist nicht bekannt.