lack? Zisch! Das Geräusch macht den Unterschied. Voll heißt Klack – eine Zapfpistole schaltet ab, und fertig. Kennt jeder. Beim Gas zischt es beim Lösen der Zapf-Verbindung dagegen. Weil Erdgas unter hohem Druck in die Tanks gepresst wird. Und sonst? Zeigen sich die wichtigen Unterschiede erst an der Kasse der Tankstelle

Zwei Opel im Vergleich: Beim Astra wirft der Kaufpreis die CNG-Variante hinter den Benziner zurück.

Erdgas ist viel günstiger als Benzin . Bis zu 1500 Euro im Jahr kann das ausmachen – haben wir zum Beispiel bei einem Vergleich zwischen einem Audi A4 mit 2.0 TFSI und einem Gegenstück mit Erdgasmotor ausgerechnet. So viel Einsparung – warum fahren wir dann nicht alle ein Erdgasauto? Zumal auch die Umweltbilanz besser ist. Erdgas verbrennt nahezu partikelfrei, sehr stickoxidarm und mit weniger CO-Ausstoß als ein Diesel . Woran hapert's also? Tatsächlich ist das Tankstellennetz dünn, manche Motoren laufen rauer, in der Praxis stören die platzraubenden Gastanks – so die Nachteile in Kurzform. Wir klären im Test mit acht Modellen, wo Gas geben auch Spaß macht.