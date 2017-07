Erdgasautos in Deutschland: Modellübersicht — 25.07.2017 Diese Autos fahren mit Erdgas VW will bis 2025 eine Million Erdgasfahrzeuge auf der Straße haben. Dazu sollen 2000 Tankstellen kommen. AUTO BILD wirft einen Blick auf die in Deutschland erhältlichen Erdgasautos.

"CNG ist die optimale Ergänzung zur E-Mobilität"



Die neuen Erdgas-Speicher von VW sind aus Carbon und Glasfaser, können also nicht rosten.

Pro Erdgas-Pläne: Lösungen, keine Zukunftstechniken



Matthias Moetsch sagt: "Erdgas ist eine echte Alternative für Vielfahrer."

Kontra Erdgas-Pläne: Out, sobald E-Autos Standard sind



Benjamin Gehrs hält dagegen: "VWs Erdgas-Pläne sind nur ein Strohfeuer".

Autoren: Matthias Moetsch, Benjamin Gehrs, Lars Hänsch-Petersen

er VW-Konzern baut seine Modellpalette erdgas­-betriebener Fahrzeuge (CNG) aus. Damit sollen die rückläufigen Verkäufe der Dieselmodelle kom­pensiert werden. CNG gilt als vergleichsweise sauberer Kraftstoff : Bei der Ver­brennung entstehen weniger Stickoxid, Kohlenmonoxid so­wie CO2 als bei Benzinern beziehungsweise Dieseln; Rußpartikel fallen kaum an. Zudem ist Erdgas günsti­ger: gegenüber Diesel um rund 30 Prozent, gegenüber Benzin sogar um rund 50 Prozent. Die Tankstellendichte ist zwar kleiner als bei normalem Kraftstoff, die Reichweite dafür aber deutlich höher. Denn Erdgas-Autos haben immer mindestens einen kleinen Benzin-Nottank an Bord. Manche sind sogar komplett bivalent nutzbar.Bemerkenswert ist VWs Schritt allemal: Denn obwohl die Erdgas-Tanks in Crashtests ihre Sicherheit bewiesen haben, will ausgerechnet der Autobauer, dessen Erdgasfahr­zeuge in mehreren Fällen nach Rostbefall der Tanks explodier­ten, die CNG-Technologie nun aus der Nische holen. Gemein­sam mit Gasnetzanbietern und Betreibern von CNG­-Tankstel­len hat VW das Ziel formuliert, bis 2025 die Zahl der Erdgas­-Fahrzeuge auf eine Million zu verzehnfachen sowie das Tank­stellennetz von derzeit 900 auf 2000 Standorte auszubauen. Die CNG­-Mobilität sei "die op­timale Ergänzung zur Elektro­mobilität", erklärte Jens Ander­sen, Konzernbeauftragter für das Thema Erdgas.Matthias Moetsch meint dazu: "Die Elektrifizierung wird kommen. Bei aller Begeisterung für Superbatterien oder induktives Laden: Das sind visionäre Zukunftstechniken; wir brauchen aber jetzt Lösungen! Mit ihren Betrügereien haben die Autobosse den Diesel zugrunde gerichtet. Wer City-Fahrverbote fürchtet und viel fährt, für den ist Erdgas eine saubere Alternative, die sogar spart. Ob die Technik aus der Schmuddelecke herauskommt, liegt nun an den Herstellern. Erdgas könnte dem Verbrennungsmotor helfen, mittelfristig zu überleben."Benjamin Gehrs denkt dagegen: "VW tanzt auf drei Hochzeiten gleichzeitig: Neben Erdgas will man ja auch noch in Batterien und Wasserstoff als Energieträger investieren. Dreimal Entwicklungskosten, dreifache Infrastruktur – kann sich das rechnen? Wohl kaum. Um die CO2-Flottenziele der EU zu schaffen, braucht VW kurzfristig die CNG-Technik. Sobald aber E-Autos der neue Standard sind, wird man sie wohl fallen lassen. Und CNG-Käufer könnten auf ihren wenige Jahre alten Autos sitzen bleiben."AUTO BILD hat sich auf dem Markt umgesehen und die aktuell erhältlichen Erdgas-Autos zusammengesucht. Mit Verbrauch CO2-Emission und Preis, um zu zeigen, wie groß die Auswahl inzwischen ist und mit welcher Konkurrenz VW rechnen muss.