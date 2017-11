Etrusco gegen Mobilvetta: Wohnmobil-Test — 17.11.2017 La dolce vita Pizza, Pasta, Palazzi – wir Deutschen lieben das italienische Leben. AUTO BILD REISEMOBIL hat zwei passende Teilintegrierte verglichen.

Forza! Auf dem Testgelände in Ahlhorn zeigen die beiden Mittelklasse-Italiener ihr Temperament.

Technische Daten Etrusco Mobilvetta Fahrzeugdaten Motorisierung Fiat MultiJet II 130 Fiat MultiJet II 130 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 96 (130) bei 3600 96 (130) bei 3600 Nm bei U/min 320 bei 1800 320 bei 1800 Höchstgeschwindigkeit 134 Km/h k. A. Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP Reifentyp Michelin Agilis Camping Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2000/750 kg 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 6990/2330/2910 mm 7380/2350/2800 mm Radstand 4035 mm 4035 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Alu/GFK/Holzverbund GFK/GFK/GFK Isoliermaterial Wand/Dach/Boden Polystyrol/Polystyrol/Polystyrol Styrofoam/Styrofoam/Styrofoam Wandstärke Wand/Dach/Boden 34/34/41mm 33/33/54mm Fenster 5 5 Dachhauben 3 3 Max. Innenhöhe/Innenbreite 2100/2185mm 2115/2200mm Bettenmaß Front (L x B) 1900 x 1400–1100mm 1880 x 1270–750 mm Bettenmaß Heck (L x B) 2100 x 1400–1285mm 1870 x 1340–750 mm Herd 3 Flammen 3 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 113/14l 149/25l Modell Toilette Thetford Casette Thetford Casette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 4/4 Heizung Truma Combi 6 Truma Combi 4 Steckdosen 12/230 V 1/3 2/3 Leuchten 20 20 Aufbaubatterie 95Ah 100Ah Frischwassertank 122l 120l Abwassertank 92l 110l Gasvorrat 2x11kg 2x11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 44.899 Euro 55.670 Euro Testwagenpreis 53.489 Euro 57.662 Euro

Autor: Christian Steiger

enn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, sollte man irgendwo am Golf von Neapel einen netten Stellplatz gefunden haben. Mit einem großen Teller Pasta auf dem Tisch und Barolo im Glas lässt sich der Anblick genießen, nach dem sich Generationen von sehnsuchtserfüllten Reisenden verzehrten. Besonders die Deutschen: Hinter Spanien steht Italien als Lieblings-Reiseziel auf Platz 2 – auch wenn es dort in den letzten Jahren ganz schön teuer geworden ist. Mit durchschnittlich 99 Euro Tageskosten pro Kopf wollen leichtes Leben und südliches Flair erkauft sein. Madonna mia!Wir haben mal andersrum gedacht: Warum nicht einfach in einem Italiener auf Reisen gehen? Unsere beiden italienischen Testmobile machen's mit erreichbaren Preisen möglich. Den nagelneuen Etrusco T 6900 DB gibt's ab 44.899 Euro, das ist mal eine Ansage. Und Mobilvetta liefert den etwas längeren K-Silver 59 ab 55.670 Euro. Schickes Wohnraumdesign in Latte-macchiato-Farben und eine komfortable Ausstattung bringen beide mit. Versuchen wir's doch mal mit den Italo-Top-Hits: auf unserer Teststrecke hoch im Norden!