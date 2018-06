Etrusco T 7300 SB: Wohnmobil-Dauertest

M anchmal erwischt's einen eiskalt. Unser neuer Dauertest-Etrusco musste direkt nach seiner Ankunft in Hamburg einen harten Einzeltest über sich ergehen lassen. Und als er sich nach dieser Tortur einer erholsamen Weihnachtszeit entgegenfahren sah, wurde er prompt nach Dänemark gescheucht. Da war es auch nicht wärmer als im Norden Deutschlands. Aber es kam noch schlimmer: Schnee, Eis und nasse Skiklamotten in Österreich, gleich mehrmals die volle Frostpackung! Und Besserung ist nicht wirklich in Sicht: Demnächst soll es rund um die Ostsee gehen. Auch nicht gerade erholsam. So schlimm hatte er sich das mit uns wohl nicht vorgestellt. Dabei meinen wir's doch gar nicht so. Angetan vom sonnigen Gemüt des italienischen Hymer-Ablegers wollten einfach gleich alle auf einmal mit ihm los. Mit seinen hellen Polstern (Wohnwelt "Piemonte") und Möbeln in zurückhaltendem Dekor transportiert das Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden anchmal erwischt's einen eiskalt. Unser neuer Dauertest-Etrusco musste direkt nach seiner Ankunft in Hamburg einen harten Einzeltest über sich ergehen lassen. Und als er sich nach dieser Tortur einer erholsamen Weihnachtszeit entgegenfahren sah, wurde er prompt nach Dänemark gescheucht. Da war es auch nicht wärmer als im Norden Deutschlands. Aber es kam noch schlimmer: Schnee, Eis und nasse Skiklamotten in Österreich, gleich mehrmals die volle Frostpackung! Und Besserung ist nicht wirklich in Sicht: Demnächst soll es rund um die Ostsee gehen. Auch nicht gerade erholsam. So schlimm hatte er sich das mit uns wohl nicht vorgestellt. Dabei meinen wir's doch gar nicht so. Angetan vom sonnigen Gemüt des italienischen Hymer-Ablegers wollten einfach gleich alle auf einmal mit ihm los. Mit seinen hellen Polstern (Wohnwelt "Piemonte") und Möbeln in zurückhaltendem Dekor transportiert das Wohnmobil schließlich einladende Urlaubsstimmung – und hat das gewisse Etwas, das es von traditioneller gestalteten Mitbewerbern unterscheidet.

Für Familien ist das manuelle Hubbett Pflicht

Easy: Das Hubbett ist schnell schlaffertig, bietet aber recht wenig Kopffreiheit. Der beliebte Grundriss mit Heck-Einzelbetten (Doppelbett-Umbau 299 Euro), großzügigem Variobad, Winkelküche und Halbdinette mit Seitensitzbank ist für Paare ebenso praktisch wie für Familien. Wenn die länger reisen, sollte natürlich das manuelle Hubbett (1449 Euro) an Bord sein. Es ist sehr leicht zu bedienen und erspart den allabendlichen Umbau der Sitzgruppe zum Doppelbett (249 Euro). So bleibt auch mehr Zeit, um in geselliger Runde den Blick aus dem großen Dachfenster (499 Euro) und Leckeres aus dem Maxi-Kühlschrank (699 Euro) zu genießen. Im kleinen Fach über diesem hält sich, an einem ausklappbaren Schlitten (inkl. Verkabelung 199 Euro) hängend, optional der Fernseher für gemeinsame Filmabende bereit. Solch praktische Details finden sich auch anderswo, beispielsweise in den perfekt erreichbaren Gashähnen unter der Arbeitsplatte, im in die Küchenschranktür integrierten Mülleimer oder in den Kleiderhaken und dem Schuhfach direkt neben der Eingangstür. Super ist auch die Heckgarage: Sie ist riesig, trägt 150 Kilo und hält verschiebbare Zurrösen bereit.

Der günstige Grundpreis bedingt Kompromisse