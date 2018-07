uro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 6d-TEMP – seit dem Abgasskandal und dem BVerwG-Urteil zu Fahrverboten schwirren diese Norm-Bezeichnungen durch den deutscheillionen Diesel-Besitzer fragen sich: Darf mein Wagen vielleicht bald bestimmte Straßen nicht mehr befahren? Würde er im Falle des Falles eine blaue Plakette für saubere Autos bekommen? Und vor allem: Was bedeuten diese Schadstoffnormen, wie finde ich heraus, welche Abgasnorm mein Auto hat?

Eines vorweg: Die Schadstoffklasse entspricht nicht der Zahl auf der Umweltplakette, die auf der Frontscheibe klebt und für die Einfahrt in Umweltzonen ausschlaggebend ist. Seit 1992 gibt es in der Europäischen Union Grenzwerte für den Schadstoffausstoß (seit 2000 auch für Stickstoffdioxid/NOx). Begonnen hat alles damals mit Euro 1. Im Laufe der Jahre wurden Grenzwerte und Messmethoden immer wieder angepasst. Die Euro-5-Norm galt bis Ende August 2015 und wurde von der Euro-6-Norm abgelöst. Seit dem 1. September 2017 gibt es nun EU-weit zwei neue Abgastests : einen verbesserten auf dem Prüfstand – den WLTP – und einen zusätzlichen auf der Straße, den RDE ("Real Driving Emissions"). Ab dem 1. September 2018 sind WLTP-Tests verbindlich für die Euro-Norm 6c, ein Jahr später müssen Neuwagen bei ihrer Erstzulassung WLTP und RDE bestehen. Während Euro-5-Diesel noch 180 Milligramm Stickoxide pro Kilometer auf dem Rollenprüfstand ausstoßen durften, sind es künftig nur noch 80 Milligramm. Noch wichtiger: Die Autos dürfen bei der Prüffahrt auf der Straße maximal das 2,1-fache des Grenzwertes ausstoßen, also 168 Milligramm. Ab dem 1. Januar 2021 wird dieser Wert weiter auf 120 Milligramm bei Neuzulassung verschärft.