Euro 4 und Euro 5: Diese Autos trifft ein Diesel-Fahrverbot — 01.03.2018 Welche Autos betrifft ein Fahrverbot? Ist mein Auto von einem Fahrverbot für Diesel betroffen? Der Blick in den Fahrzeugschein verrät's. AUTO BILD erklärt, wo in der Zulassungsbescheinigung 1 die Infos zu finden sind!

S

Zwei Ziffern im Fahrzeugschein entscheiden



Die entscheidende Ziffer steht im Fahrzeugschein im Feld 14.1 (Bild): Dieses Fahrzeug wäre betroffen.

eit das Bundesverwaltungsgericht Fahrverbote für Diesel grundsätzlich möglich gemacht hat, fragen sich Millionen Diesel-Besitzer in Deutschland, ob das eigene Auto betroffen sein könnte. Denn in zahlreichen Städten drohen Fahrverbote, Hamburg und Stuttgart haben sie schon angekündigt. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) fordert zwar eine Hardware-Lösung auf Kosten der Industrie. Doch ob sie kommt, steht noch in den Sternen. Ähnlich steht es um die blaue Plakette . Klar ist, dass Besitzer älterer Diesel früher oder später mit Einschränkungen rechnen müssen. Erfüllt der Wagen in der heimischen Garage nicht die Euro-5-Norm, darf er möglicherweise bereits in Kürze einige besonders belastete Straßenzüge nicht mehr befahren. Euro-5-Diesel dürfen in Hamburg bereits ab April 2018 einige Straßen nicht mehr befahren, ab Herbst 2019 zieht Stuttgart mit Fahrverboten nach.Ob das eigene Auto betroffen ist, verrät der Fahrzeugschein (im Amtsdeutsch Zulassungsbescheinigung 1). Wurden die Papiere vor 2005 ausgestellt, geben die letzten beiden Zahlen im FeldAufschluss. Bei neueren Unterlagen sind es die beiden letzten Ziffern im Feld ". Steht dort eine Zahl zwschen 00 und 88, erfüllt das Auto die Normen Euro 1 bis Euro 4 (01 steht für Euro 1, 25 für Euro 2, 44 bis 61 für Euro 3 und 62 bis 75 für Euro 4) – und ist betroffen. Euro-5-Diesel haben im gleichen Feld die Schlüssel 35A0 bis 35M0 und bekommen eine Schonfrist von rund einem Jahr. Fein raus sind Besitzer von Autos der Schadstoffklasse Euro 6 . Bei ihnen tauchen im Fahrzeugschein an gleicher Stelle die Schlüssel-Nummern 36N0 bis 36Y0 auf.