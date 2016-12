Euro NCAP-Crashtest 2016: Gewinner und Verlierer — 27.12.2016 Die Stars und Sternchen von Euro NCAP Die Crashtest-Saison 2016 ist vorbei. AUTO BILD zeigt, wer im vergangenen Jahr die großen Stars und die kleinen Sternchen in puncto Sicherheit waren.

as sicherste Auto des Jahres 2016 kommt aus Asien – und das am wenigsten sicherste auch. Das ist die Erkenntnis der diesjährigen Crashtest-Serie von Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). Die Prüfer stellten die getesteten Fahrzeuge auf harte Proben. Dargestellt wurden möglichst vielfältige Unfallszenarien, geprüft wurde wie gewohnt nach den Kriterien Insassen-, Kinder- und Fußgängerschutz sowie Einfluss der Assistenzsysteme auf die Sicherheit des Fahrzeugs.Ebenfalls wie gewohnt vergab Euro NCAP einen bis fünf Sterne als Gesamturteil mit folgender Bedeutung: fünf Sterne – gute Gesamtnoten für Aufprallschutz und umfassende Ausstattung mit praxisgerechter Unfallvermeidungstechnologie; vier Sterne – gute Gesamtnoten für Aufprallschutz, zusätzliche Unfallvermeidungstechnologie kann vorhanden sein; drei Sterne – durchschnittlicher bis guter Insassenschutz aber keine Unfallvermeidungstechnologie; zwei Sterne – nominaler Aufprallschutz aber keine Unfallvermeidungstechnologie; ein Stern – geringer Aufprallschutz.