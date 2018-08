E

in Paradies für Carspotter: Am vergangenen Wochenende fand in Monterey, Kalifornien, das extreme Autotreffen "Exotics on Cannery Row" (EOCR) im Rahmen der Monterey Car Week statt. Ein Event für jedermann, da keine exorbitanten Eintrittspreise wie bei den anderen Veranstaltung in Pebble Beach verlangt werden. Der Besuch der Straße kostet nichts – und so strömten am Samstag Massen in die kleine Straße an der Westküste. Die meisten Supersportler rollten auf eigener Achse an und ließen schon von Weitem immer wieder ihre Motoren aufheulen. Einige Fahrer gerieten geradezu in Ekstase, traten immer wieder aufs Gas, bis spät in den Abend. Das gefiel den Zuschauern, den Motoren aber weniger. Und natürlich wollten alle der ungefähr 300 Supercars auffallen. Aber dafür reichte es nicht – wie vielleicht in Deutschland auf einem kleinen Autotreffen – eine Dachbox auf den Audi R8 zu schnallen. Und selbst ein Hingucker wie der Pagani Huayra musste um seine Aufmerksamkeit kämpfen.