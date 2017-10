Extreme Elektroautos: E-Porsche aus Aachen und Mannheim — 18.10.2017 Die spektakulärsten E-Autos Die Firmen Engiro und e-creativ bauen auf Wunsch einen Porsche 911 mit E-Motor! Wer die Lust verliert, kann auch einfach wieder zurückbauen! AUTO BILD hat die Details.

E-Motor statt Sechszylinder: Die Akkus reichen für rund 250 Kilometer!

E-Hummer für den Terminator



Der 100-kWh-Akku des Kreisel H1 langt für Tempo 120 und 300 Kilometer Reichweite.

Jaguar elektrifiziert den E-Type



Das Batteriepaket hat exakt die Maße und das Gewicht des originalen XK-Sechszylinders.

In 5,5 Sekunden von 0 auf 100



Mit seinen fast 300 PS spurtet der E-Type Zero in 5,5 Sekunden von 0 auf 100.

Porsche präsentiert wohl 2019 sein erstes E-Auto : den Mission-E. Die Firmen Engiro und e-creativ sind schon einen Schritt weiter! Engiro, die sich auf die Herstellung von hochleistungsfähigen E-Maschinen, elektrischen Getrieben und Antriebssystemen spezialisiert haben, bieten ein Umbau-Kit für das G-Modell an. Bei der Entwicklung haben die E-Spezialisten besonders auf die Möglichkeit des Rückbaus geachtet. Das heißt, dass der 911 ohne großen Aufwand wieder mit dem Sechszylinder-Boxer vom Hof fahren kann. Das gelingt, da ein Großteil der Teile für den E-Umbau die gleichen Maße wie die herkömmlichen Komponenten hat. Ein besonderes Highlight: Alle Instrumente und die Klimaanlage werden von den Akkus betrieben. Das reicht für eine Reichweite von rund 250 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Für den Umbau ist e-creativ in Mannheim verantwortlich. Zu Preisen äußerten sich beide Unternehmen bisher nicht!Hummer unter Strom. Für Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger hat Kreisel Electric ein E-Mobil geschaffen, das seinesgleichen sucht. Der rund drei Tonnen schwere Offroad-König, auf dessen militärische Version das US-Militär seit Jahrzehnten setzt, stromert in Zukunft lautlos durch die Straßen von Los Angeles, Kalifornien. Die Elektro-Experten aus dem österreichischen Rainbach haben dem H1 einen 100-kWh-Akku verpasst und zwei Elektromotoren an die Vorder- und Hinterachse geschraubt. Das reicht für rund 490 PS und beschleunigt den 3,3 Tonnen schweren Wagen bis auf Tempo 120. Laut Kreisel schafft der Terminator mit seinem lautlosen Monstrum mit einer Aufladung an die 300 Kilometer.Einen elektrischen Antriebsstrang in einen Jaguar E-Type einzubauen, das mögen Originalitätsfreunde Sakrileg nennen. Jaguar hat es trotzdem getan. Als Basis für das Showcar, das Anfang September 2017 beim Jaguar Land Rover Tech Fest in London zu sehen war, diente ein 1968er E-Type Roadster . Der wurde elektrifiziert, restauriert und in wenigen Details modernisiert. Die Instrumente im Cockpit sind genauso neu wie die Scheinwerfer mit LED-Technik . Darüber hinaus haben die Briten ihre Ikone aber original gelassen, auch die Fahreigenschaften sind wie damals..Für den Antriebsstrang des elektrischen E-Type gilt das nicht. Der wurde extra für den E-Type angefertigt und leiht sich einige Komponenten vom kommenden E-Jaguar i-Pace. Die Leistung gibt Jaguar mit 220 kW (299 PS) an. In 5,5 Sekunden spurtet der elektrifizierte Klassiker von 0 auf 100 km/h. Das Besondere: Das Batteriepaket hat exakt die gleichen Dimensionen wie der originale XK-Sechszylinder, der Elektromotor ersetzt das originale Getriebe. Dadurch passt der Antrieb nicht nur in praktisch jeden klassischen Jaguar mit XK-Maschine. Der umgerüstete Wagen ließe sich laut Hersteller auf Wunsch auch wieder zurückbauen. Doch viel spricht für den E-E-Type, nicht zuletzt das Gewicht: er wiegt 46 Kilo weniger als das Original mit Sechszylinder.