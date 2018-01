Extreme Elektroautos: Morgan EV3 — 02.01.2018 Die spektakulärsten E-Autos Morgan Threewheeler EV3, Geländewagen Bollinger B1, ein Saab 99 unter Strom oder Porsche 911 E-Targa: Hier kommen E-Autos der Extreme!

Retro und Moderne sind im EV3-Cockpit eingebettet in Edelholz und Aluminium.

E-Geländewagen Bollinger B1



Noch ein Einzelstück: der Land-Rover-ähnliche E-Geländegänger Bollinger B1.

911er als E-Targa



E-Motor statt Sechszylinder: Die Akkus reichen für rund 250 Kilometer!

Saab 99 unter Strom

Sechs Türen für die Umwelt

E-Hummer für den Terminator



Der 100-kWh-Akku des Kreisel H1 langt für Tempo 120 und 300 Kilometer Reichweite.

Eine besondere Symbiose aus traditioneller britischer Handwerkskunst und Zukunftstechnologie wartet 2018 auf Liebhaber außergewöhnlicher Autos: Morgan hat für Mitte des Jahres den Produktionsstart seines legendären Threewheelers als Elektroversion angekündigt. Passender Name: Morgan EV3. Erstmals aufgetaucht war das Elektro-Dreirad 2016 in Genf als Prototyp . Nun wurden einige Leistungsdaten korrigiert. Angekündigt sind nunmehr ein Rahmenrohrgehäuse mit steiferem Chassis, eine 21 kWh große Lithiumbatterie mit Energie für 120 Meilen (ca. 200 Kilometer) Reichweite, ein Schnellladesystem sowie ein flüssigkeitsgekühlter Elektromotor mit 38,4 kW/37 PS – der das einzelne Hinterrad antreibt! Bei einem Gewicht von unter 500 Kilogramm allerdings kein Problem, der Sprint von 0 auf 100 soll neun Sekunden dauern, der Top-Speed bei 145 km/h liegen. Vorne sitzen statt des gewohnten V2-Frontmotors ein Kühlergrill und ein asymmetrisch platzierter dritter Scheinwerfer Robert Bollinger präsentiert mit dem B1 seinen Traum vom E-Geländewagen. Das Fahrzeug, das wie eine Mischung aus Land Rover und amerikanischem Pick-up aussieht, ist noch ein Einzelstück und soll je nach Akku-Kapazität rund 190 beziehungsweise 320 Kilometer weit kommen. Bei einer Serienfertigung soll es Akkus mit 60 und 100 kWh geben. Unter den durchweg geraden Alu-Blechen steckt ein E-Motor geheimer Herkunft, im Interieur finden Fahrer und Beifahrer Minimalismus in seiner reinsten Form. Das ist aber gar nicht schlecht, denn so soll der Wagen besonders pflegeleicht und praktisch sein. Der Chef führt es persönlich vor: Beim Besuch von AUTO BILD schiebt Robert Bollinger eine drei Meter lange Holzlatte durch den kompletten Wagen. Das ist dank einer leicht zu entfernenden Mittelkonsole möglich. Vier Rundinstrumente lenken beim Fahren nicht ab, der Gangwechsel erfolgt an der Nabe. Die Preise sollen bei unter 100.000 Dollar (rund 85.000 Euro) starten. Porsche präsentiert wohl 2019 sein erstes E-Auto: den Mission-E. Die Firmen Engiro und e-creativ aus Aachen sind schon einen Schritt weiter! Engiro, die sich auf die Herstellung von hochleistungsfähigen E-Maschinen, elektrischen Getrieben und Antriebssystemen spezialisiert haben, bieten ein Umbau-Kit für das G-Modell an. Bei der Entwicklung haben die E-Spezialisten besonders auf die Möglichkeit des Rückbaus geachtet. Das heißt, dass der 911 ohne großen Aufwand wieder mit dem Sechszylinder-Boxer vom Hof fahren kann. Das gelingt, da ein Großteil der Teile für den E-Umbau die gleichen Maße wie die herkömmlichen Komponenten hat. Ein besonderes Highlight: Alle Instrumente und die Klimaanlage werden von den Akkus betrieben. Das reicht für eine Reichweite von rund 250 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Für den Umbau ist e-creativ in Mannheim verantwortlich. Zu Preisen für den Umbau äußerten sich beide Unternehmen bisher nicht!In Finnland wartet das nächste verrückte E-Mobil. In jahrelanger Arbeit verwandelte ein Elektroingenieur seinen Saab 99 in ein waschechtes E-Auto. 2014 begann er mit dem Projekt und führte alle nötigen Arbeiten selbst aus. 2016 war der Wagen dann fertig und ist für ein "Bastlerprojekt" erstaunlich gut gelungen. Unter der schwedischen Karosse steckt ein 102 kWh-Akku, mit dem Mika Leppälahti knapp 200 Kilometer weit gefahren ist. Nach eigener Aussage läuft der Wagen seit etwas über 8000 Kilometern problemlos.Panoz, ein US-amerikanisches Unternehmen geht gleich einen Schritt weiter und präsentiert zwei SUVs mit jeweils sechs Türen. CEO Don Panoz will vor allem Transportunternehmen ansprechen, die mit den beiden Fahrzeugen ihre Betriebskosten deutliche senken könnten. Laut Panoz soll der schwerere MTU-6, eher für den groben Einsatz gedacht, mit einer Aufladung rund 370 Kilometer weit kommen. Der Enova ist die den Transport auf asphaltierter Straße gedacht. Eine Variante mit acht Türen ist ebenfalls in der Planung. Hummer unter Strom. Für Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger hat Kreisel Electric ein E-Mobil geschaffen, das seinesgleichen sucht. Der rund drei Tonnen schwere Offroad-König, auf dessen militärische Version das US-Militär seit Jahrzehnten setzt, stromert in Zukunft lautlos durch die Straßen von Los Angeles, Kalifornien. Die Elektro-Experten aus dem österreichischen Rainbach haben dem H1 einen 100-kWh-Akku verpasst und zwei Elektromotoren an die Vorder- und Hinterachse geschraubt. Das reicht für rund 490 PS und beschleunigt den 3,3 Tonnen schweren Wagen bis auf Tempo 120. Laut Kreisel schafft der Terminator mit seinem lautlosen Monstrum mit einer Aufladung an die 300 Kilometer.