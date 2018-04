r buddelt sie alle ein! Mit unfassbarem Speed rast der Dünen-Buggy eines amerikanischen Tüftlers durch die Steppe. Er zeigt: Elektro-Power greift auch auf Sand. Denn in dem Spaßmobil steckt der bis zu 475 kW (646 PS) starke Heckantrieb eines Tesla Model S, aufbereitet von Elektro-Tuner HSR Motors. Wie viel Spaß das Gefährt macht, zeigt sich auf diversen Videos auf der Instagram-Seite von Tesla Sand Truck . Weit kommt der Dünen-Flitzer allerdings nicht: Der Saft aus der 22-kWh-Lithium-Ionen-Batterie reicht nur für 32 bis 40 Wüstenkilometer, auf dem Drag Strip sollen es noch etwas weniger sein. Zur Not kommen zwei mitgeführte Honda-Generatoren zum Einsatz, die den Akku in gut anderthalb Stunden wieder aufladen sollen.

Das Aspark Owl wurde tatsächlich auf dem Hof einer Fabrikhalle bis auf Tempo 100 beschleunigt.

In weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen: Was für ein Auto bisher unmöglich erschien, haben die Macher hinter dem japanischen E-Sportler Aspark Owl jetzt einfach mal auf den Asphalt gebracht. Und zwar weder auf einem Dragstrip noch auf einer Teststrecke, sondern auf dem Hof einer Montagehalle! Dabei halfen sicher die Hoosier-Rennslicks, und auch das Aufwärmen der hinteren Reifen per Burnout. Dennoch: Auf staubigem Parkplatz-Asphalt mit einer felsigen Wand vor Augen in 1,921 Sekunden den Prestigesprint absolvieren – das muss den Tüftlern erst mal jemand nachmachen. Und das war offenbar noch nicht alles: Dem Vernehmen nach will Aspark den Owl so lange weiterentwickeln, bis er die zwei Sekunden auch auf Straßenreifen knackt. In Kürze soll er in einer Kleinserie von 50 Einheiten für rund 3,5 Millionen Euro pro Stück gebaut werden.