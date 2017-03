Extreme Pick-ups: Ford F-150 und Co — 14.03.2017 Die fettesten Pick-ups der Welt Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, Nissan Titan, Toyota Tundra oder Holden SS Redline: AUTO BILD zeigt die weltweit krassesten Pritschenwagen!

In Australien sagt man Ute

Stürmische Zeiten: Unter der Haube des Holden Ute SS bollert der gleiche V8 wie in Corvette und Camaro.

In den USA ist er der unumstrittene Superstar: der Ford F-150 . Seit fast vier Jahrzehnten ist er dort ununterbrochen das meistverkaufte Auto. Und sozusagen nebenbei noch der erfolgreichste Pick-up . Die Erfolgsstory dieser Fahrzeuggattung reißt nicht ab. Denn trotz Klimawandel und steigenden Spritpreisen hat sich an der Nachfrage von Farmern und Handwerkern nach Fords F-Serie, Chevrolets Silverado und den Ram Trucks von Dodge nichts verändert. Warum auch? Immerhin passen auf die bis zu 2,50 Meter langen Ladeflächen sogar zwei Kühe nebeneinander. An diese Anforderungen hat die japanische Konkurrenz ihre Modellpolitik natürlich angepasst. Nissan Titan und Toyota Tundra zum Beispiel stehen ihren amerikanischen Pendants in puncto Kraftmeierei und Drohgebärde in nichts nach.Ein weiteres Land mit großem Herzen für Kleinlaster liegt auf der anderen Seite des Globus: Australien. Ute (kurz für Utility Vehicle, dt. Nutzfahrzeug ) heißen die praktischen Transporter dort. Leistungsmäßig können sie mit ihren US-Cousins durchaus mithalten, dennoch gibt es einen wichtigen Unterschied. Die bekanntesten Vertreter von GMs lokaler Tochter Holden und Ford basieren auf Pkw-Plattformen.