SUV/4x4/Geländewagen: Extrem — 21.12.2016 Die extremsten SUVs der Welt Vom Nissan X-Trail Desert Warrior bis zu Ken Blocks Ford Raptor Trax: Hier kommen die extremsten SUVs und Offroader der Welt!

N

Land Rover Defender aus James-Bond-Film



Spielzeug für große Jungs



Plitsch, platsch: Das Monster-SUV kann sogar schwimmen.

Santa Fe mit Nitro-Einspritzung



Wilder Santa Fé mit Nitro-Einspritzung und Rockstar-Styling.

2017 testet die Army den wilden Colorado



Extrem geländegängig, Anschleichexperte und dazu noch Strom- und Wasserlieferant: Colorado ZH2 für die US Army.

Bentley Bentayga: Kraxler im Edelzwirn



Ken Block fährt Ford Raptor



Ken Blocks Raptor Trax eignet sich mit Laufbändern und rund 650 PS ideal als Transporter fürs Snowboarden in entlegenen Regionen.

Range Rover Sport dient als Basis für Bowler EXR-S



Wie man den ultimativen Wüstenrenner auf die Straße bringt? Bowler meint, ein wenig Modifikation und ein S hinten am Namen des EXR reichen aus.

Range-Rover-

Wilder Hund für die Polizei



Autoren: Lars Hänsch-Petersen , Maike Schade

issan hat einen X-Trail mit Laufbändern ausgerüstet, um im Nahen Osten Werbung für die Marke zu machen. Das japanische Mittelklasse-SUV hört jetzt auf den martialischen Namen "Desert Warrior" und hat zusätzlich zu den vier Laufbändern eine auffällige Folierung in rot-schwarz bekommen. Ob das Ergebnis heiß ist oder eher zum Schmunzeln anregt, entscheidet der Betrachter des Werbe-Clips auf Youtube wahrscheinlich am besten selbst.Einen ganz besonderen Land Rover Defender SVX Concept nennt Harry Metcalfe vom Youtube-Kanal " Harry's Garage " sein Eigen: Der Gelände-Klassiker wurde von Land Rover Special Operations gemeinsam mit dem britischen Spezialisten Bowler "für ein Event im Winter 2014/15 in den österreichischen Alpen" aufgebaut, berichtet Metcalfe in einem seiner Videos. Mehr dürfe er dazu nicht sagen, aber der aufmerksame Zuschauer merkt schnell: Bei dem einzigartigen Defender mit den gewaltigen Geländereifen und der Drift-Handbremse im Cockpit kann es sich nur um den Dienstwagen von Bond-Bösewicht Mr. Hinx handeln! Weiteres Indiz ist das aktuelle britische Nummernschild. Der dicke Brummer hatte es wegen eines Nummernschild-Fehlers der Ausstatter bereits vor dem Kinostart von "Spectre" in die Schlagzeilen geschafft. Acht von insgesamt zehn Film-Defender hatten die Dreharbeiten unversehrt überstanden und wurden an Sammler verkauft.Er sei "ein Spielzeug für große Jungs", steht auf der Türschwelle. Spielzeug? Der Hunta Overcomer ("Jäga-Bezwinger") wirkt mit seinen mühlsteingroßen Rädern zumindest optisch alles andere als niedlich. Das Video, das das russisch-deutsche Autobauerkonsortium zu Werbezwecken vom Gelände-Monster gedreht hat, sieht aber nach reichlich Spaß aus: Zwei Hunta rödeln durch buckeliges Gelände, klettern über Erdwälle und Spalten (bis zu 60 Zentimeter schafft er!) und schlittern schließlich über einen Eissee. Der hält das Gewicht nicht, das Eis bricht – und die Hunta schwimmen, angetrieben von den sich drehenden Reifen und (gegen Aufpreis) einem kleinen Propeller am Heck.Vor allem für Freizeitjäger sei der Hunta perfekt, so der Hersteller. Oder eben für alle, die mit diesem "Spielzeug" durch die Wildnis wollen. Recht niedlich ist übrigens dann doch der Blick aufs Datenblatt. Zwei Motorisierungen werden angeboten, ein Benziner mit 81 und ein Diesel mit 95 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h. Der Einstiegspreis – und da ist der Overcomer wirklich nackig – liegt bei leider aber gar nicht so putzigen 50.000 Dollar.Um auf der 2016er Ausgabe der US-Tuning-Messe SEMA für ordentlich Aufsehen zu sorgen, hat Hyundai zusammen mit Rockstar Performance und Bisimoto zwei Studien auf die Räder gestellt. Nummer eins ist ein Geländegänger mit 3,3 Liter großem V6 samt Nitro-Einspritzung, handgearbeiteter Offroad-Aufhängung, 35-Zoll-Reifen, Seilwinde, Dachgepäckträger und LED-Leuchtbalken. Nummer zwei kommt mit Hinterradantrieb, mehr als 1000 PS starkem 3,8-Liter-Motor und 2,6 Bar Ladedruck. Die manuelle Sechsgang-Schaltung des "Santa Fast" spendete ein Genesis, das Differenzial stammt aus einem Equus.Brennstoffzellen-Monster für die Army: Zwei Meter hoch reckt sich der Chevrolet Colorado ZH2 in die Höhe, in der Breite ist es sogar deutlich mehr. Die dicken All-Terrain-Reifen haben einen Durchmesser von 37 Zoll. Es ist das extremste geländegängige Brennstoffzellen-Gefährt, das GM je gebaut hat, vielleicht das wildeste überhaupt. Die US Army will 2017 ausprobieren, ob sich der Colorado ZH2 für den Feldeinsatz eignet.Der Begriff Brennstoffzellenantrieb klingt erst mal exotisch – doch GM verspricht ein Auto mit Eigenschaften, die für die Army interessant sein dürften. So ist das Auto auch dort mobil, wo weder Strom noch Wasser zur Verfügung stehen – mit einer entnehmbaren Brennstoffzelle für die Energieversorgung und dem bei der Umwandlung entstandenen Wasser. Bei jeder Geschwindigkeit stünde wegen des E-Antriebs ein hohes Drehmoment zur Verfügung. Und: Im Gegensatz zu einem Diesel oder Benziner ist der Brennstoffzellen-Colorado leiser. Die Army will testen, ob sich das Monster-SUV gut "anschleichen" kann und auf Wärmebildkameras weniger auffällig ist als ein konventionelles Auto.Für Rekorde, Steilwände oder harte Offroad-Rennen eignen sich normale SUVs nicht. Ganz im Gegenteil, vor einigen dieser Aufgaben müssen sogar hartgesottene Geländewagen kapitulieren. Nicht so der Bentley Bentayga . Klar, der Audi Q7 im feinen englischen Zwirn ist kein Extrem-Bergsteiger, dafür aber alles andere als durchschnittlich. 301 km/h Spitze machen den gewaltigen Luxusdampfer zum schnellsten serienmäßigen Hochsitz der Welt. Das ist Rekord! Verantwortlich für diesen Superlativ zeichnet der W12 unter der Haube des Bentayga, der mächtige 608 PS leistet und den dicken Brocken trotz 2,4 Tonnen Gewicht in 4,1 Sekunden auf Landstraßentempo sprinten lässt.Leistungsmäßig ähnlich gut aufgestellt, aber vom Konzept her komplett anders ist der Ford Raptor Trax von Driftkünstler Ken Block. 650 PS holt das schrill beklebte Monstrum aus seinem 6,2-Liter-V8. Diese Pferdestärken, seine Laufbänder und eine spezielle Aufhängung dürften dem Ford genug Reserven verschaffen, um selbst die entlegensten Snowboardgebiete und den Tiefschnee sozusagen im Sturm zu erobern. Zu diesem Zweck hat sich der Youtube-Star den Trax aufbauen lassen. Seine Freizeit verbringt Block nämlich gerne mit einem Board unter den Füßen. Und damit beim Abenteuer im Schnee niemand dürsten oder Hunger leiden muss, hat der Trax zusätzlich zum Offroad-Equipment einen Grill und und eine riesige Kühlbox an Bord.Eigentlich baut die britische Motorsporschmiede Bowler den EXR aufSport-Basis für wüste Rallyeeinsätze. Irgendwann stellte sich jedoch die Frage, warum der Supersportler aus dem Dreck eigentlich nicht so richtig straßentauglich ist. Einige Modifikationen und ein S am Ende des Namens folgten, dann war die Rakete EXR-S fertig. 700 Newtonmeter Drehmoment, 557 Kompressor-PS und Allradantrieb bringen den 1875 Kilo leichten Zweitürer fast überall hin, und wenn es sein muss auch noch verdammt schnell (von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden). Die Karosserie des wilden Briten besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, seine Scheiben sind aus Plexiglas. Einziges Hindernis auf dem Weg zum ultimativen Fahrvergnügen: Soll es statt eines normalen Luxus-SUVs ein Bowler EXR-S sein, werden mehr als 200.000 Euro fällig.Mit rund 190.000 Euro Kaufpreis nicht ganz so teuer ist der Pitbull VX der US-Firma Alpine Armoring. Der mattschwarze Streitwagen, der wie der Dienstwagen von Star-Wars-Schurke Darth Vader wirkt, ist eine Spezialanfertigung für die Eliteeinheiten der Polizei. Unter der schwarzen Rüstung steckt ein Ford F-550 Pick-up mit einem 6,7-Liter-V8-Turbodiesel und 300 PS Leistung. Dicke Panzerplatten rundum und schusssicheres Glas schützen den Pitbull und seine Insassen vor Kugeln und Angriffen mit Granaten. Müssen die Polizisten der SWAT-Einheiten in gefährliches Gebiet vordringen, ist der Pitbull ihr bevorzugter Begleiter. Wermutstropfen: Für normale Zivilisten ist das Gerät nicht so leicht zu bekommen.