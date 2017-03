Fahraktion: Ford — 23.03.2017 Wir schenken Ihnen Zeit Ford Vignale und AUTO BILD schenken Ihnen Luxus pur: etwas Zeit an Ihrem persönlichen Lieblingsort in Deutschland.

Gönnen Sie sich etwas Luxus, denn jetzt ist Traumzeit. Schicken Sie Ihre Gedanken auf eine Reise an Ihren persönlichen Lieblings-Urlaubsort in Deutschland. Wo wären Sie jetzt gern? Wandern in den Bergen, in einem Haus am See oder lieber Sightseeing in Berlin, Dresden, München? Teilen Sie Ihr Traumziel mit uns, verraten Sie uns Ihre Geheimtipps vor Ort. Hotels, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Oasen der Ruhe. Warum wir das wissen wollen? Ford und AUTO BILD schenken drei Paaren Zeit: jeweils ein Wochenende an ihrem deutschen Traum-Urlaubsziel. Inklusive Anreise, Übernachtung, Verpflegung. Das Tollste: Sie fahren mit einem besonderen Ford-Modell dorthin. Einem Vignale.

Vignale steht für Luxus-Design



Selbstverständlich glänzen die Vignale-Modelle in Metalliclackierung. Den Mondeo Vignale gibt es als Limousine und als Luxus-Kombi.

So können Sie teilnehmen



Um zu gewinnen, verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz in Deutschland und warum Sie dort besonders gern Urlaub machen. Unter allen Einsendern wählen wir drei Paare aus, die ein Wochenende an ihrem Lieblingsplatz verbringen dürfen – inklusive Anreise in einem Ford Vignale, Übernachtung und Verpflegung. Teilnahmeschluss ist der 17. April 2017.

Bewerben Sie sich für Ihren Kurzurlaub mit dem Ford Vignale Wo und warum würden Sie gern mit dem Ford Vignale Kurzurlaub machen? Sie haben noch 1200 Zeichen übrig

Ford Pass – diese App hilft weiter