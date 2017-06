Fahraktion: Ford — 22.06.2017 "Ruhe ist für uns der wahre Luxus" Ford Vignale und AUTO BILD schenkten Lesern etwas Zeit an ihrem persönlichen Lieblingsort in Deutschland. Familie Dötsch erlebte in Bensersiel eine kleine Auszeit.

Zeit für: Ruhe. Die gibt es in Bensersiel und im Ford S-Max Vignale reichlich.

Linkes Bein, rechtes Bein, etwas schwanken, eine elegante Pirouette – und plumps, liegt die kleine Mina auf der Nase. "Das war 2012", sagt Mama Jasmin (35), "da hat unsere Tochter hier laufen gelernt." Hier, das ist am Strand von Bensersiel. Und Familie Dötsch ist wieder dort. Zusammen mit Ford Vignale und AUTO BILD für einen Wochenendtrip, gewonnen bei der Aktion "Wir schenken Ihnen Zeit". Christopher Dötsch (36), Leiter eines Kfz-Kundenservice in Rheinbrohl am Limes: "Die Ruhe hier ist für uns der wahre Luxus." Wie der Ford S-Max Vignale.

Entspannung pur